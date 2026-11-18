Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила увеличение залога до 6,5 млн грн, определенного владелице ООО «Консалтинг-Буд» Любомире Кожушко из-за нарушения обязанностей. Она новая подозреваемая по делу о завладении 90 млн грн на закупке Госспецсвязи беспилотников DJI Mavic 3 и Autel Evo Max 4T на нужды Сил обороны.

Такое решение 12 ноября приняла АП ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения в виде залога в размере 5 млн грн к бизнесвумен Кожушко. Позже следственный судья увеличил размер залога до 6,5 млн грн в связи с нарушением процессуальных обязанностей.

«Апелляционную жалобу защитника подозреваемой (Кожушко – ред.) удовлетворить. Определение следственного судьи ВАКС от 12 октября 2026 года отменить. Постановить новое определение, которым отказать в удовлетворении ходатайства прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры об обращении залога в доход государства и применении к подозреваемой (Кожушко – ред.) меры пресечения в виде залога большего размера в уголовном производстве», – говорится в решении.

Напомним, ранее ВАКС арестовал двух предпринимателей, которых подозревают по этому же делу. Как установило следствие, после принятия изменений в госбюджет в 2023 году, которыми на нужды обороны через Госспецсвязи было выделено 30 млрд грн, руководитель одного из департаментов службы разработал преступную схему присвоения части этих средств. Для реализации замысла должностные лица заранее определили компании, которые должны были стать победителями тендеров, и обеспечили для них выгодные условия. Конкуренцию на торгах имитировали фирмы, подконтрольные тем же участникам.

В результате в течение мая-сентября 2023 года Госспецсвязи приобрело 400 дронов DJI Mavic 3 и 1300 беспилотников Autel Evo Max 4T по ценам, завышенным на 70-90% по сравнению с рыночными. Вырученные от этих операций средства выводились через ряд подставных компаний и конвертировались в наличные. Такие действия, по данным следствия, нанесли государственному бюджету ущерб на сумму более 90 млн грн.

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