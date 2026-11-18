Парламент Латвии (Сейм) утвердил новый состав правительства во главе с премьер-министром Андрисом Кулбергсом. За назначение нового состава Кабинета министров проголосовали 57 депутатов, против – 34.

Об этом сообщает пресс-служба латвийского парламента.

Как отмечается, голосование состоялось во время внеочередного заседания Сейма 17 ноября.

В новом правительстве должность министра обороны занял Райвис Мелнис, министром иностранных дел стал Гиртс Яунземс, а министром экономики – Эдгарс Штелмахерс.

Министерство финансов возглавил Карлис Пургайлис, Министерство внутренних дел – Янис Домбрава, а Министерство образования и науки – Чеславс Батня.

Министром культуры назначили Науриса Пунтулиса, министром благосостояния стала Илзе Индриксоне, а министром транспорта – Кришс Липшанс.

Должность министра юстиции занял Виестурс Витовскис, министра здравоохранения – Нормундс Станевичс. Министерство умного управления и регионального развития возглавил Эдгарс Таварс, а Министерство сельского хозяйства – Эдгарс Путра.

В то же время новоназначенный премьер-министр Андрис Кулбергс также будет исполнять обязанности министра климата и энергетики.

Напомним, на парламентских выборах в Латвии, которые состоялись 3 октября, победу одержала проукраинская партия «Объединённый список» во главе с действующим премьер-министром Андрисом Кулбергсом. Политическая сила получила 41 из 100 мест в Сейме.

Как известно, перед этим премьер Кулбергс заявил о готовности формировать новую правительственную коалицию после победы возглавляемого им «Объединённого списка» на парламентских выборах.

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