Министерство образования и науки Украины расширило круг педагогических работников, которые смогут принять участие в сертификации в 2027 году, и установило предельное количество участников и сроки регистрации.

Об этом информирует пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

«Главная новация – расширение круга участников. Впервые пройти сертификацию смогут учителя естественной образовательной отрасли и/или образовательной отрасли «Естествознание», – говорится в сообщении УЦОКО.

1 сентября 2026, 15:50 Как изменилась средняя зарплата педагогов в Украине за семь лет В 2019–2021 годах разрыв между средней зарплатой педагогов и в среднем по Украине сократился, но на четвертый год большой войны вырос почти до 38 процентов. Подробнее об изменении средней зарплаты педагогов в 2019–2026 годах – на инфографике «Слово и дело».

Другие пять категорий педагогических работников – учителя начальных классов, математики, украинского языка и литературы, английского языка, истории и гражданских дисциплин – уже участвовали в сертификации в предыдущие годы.

Таким образом, в 2027 году сертификацию смогут пройти 5000 педагогических работников.

Предельное количество участников распределено по категориям так:

1750 человек — учителя начальных классов;

1000 человек — учителя естественной образовательной отрасли и/или образовательной отрасли «Естествознание»;

750 человек — учителя украинского языка и литературы;

500 человек — учителя математики;

500 человек — учителя английского языка;

500 человек — учителя истории и гражданских дисциплин.

Сертификация педагогических работников в 2027 году будет предусматривать три последовательных этапа: независимое тестирование, самооценивание собственного педагогического мастерства и изучение практического опыта работы

Когда будет проходить:

Регистрация для участия в сертификации продлится с 15 по 25 января 2027 года включительно и будет проходить в два этапа: с 15 по 22 января – в пределах предельного количества, определенного для каждого региона, и с 23 по 25 января – в пределах общего предельного количества для каждой категории педагогических работников, без применения региональных квот.

Также уточняется, что задания независимого тестирования будут составлять в соответствии с действующими программами, утвержденными МОН.

«Они разработаны с учетом требований профессионального стандарта «Учитель учреждения общего среднего образования», – отметили в УЦОКО.

Ознакомиться с программами независимого тестирования для соответствующих категорий учителей можно уже сейчас.

«Они помогут сориентироваться в содержании тестирования и определить, каким вопросам стоит уделить внимание во время подготовки», – пояснили в Центре оценивания качества образования

Напомним, недавно Министерство образования и науки Украины проверило 10 887 школ на готовность к длительным отключениям света. Более 90% учреждений способны автономно работать более восьми часов, в то же время наихудшую ситуацию зафиксировали в Киеве.

Также мы информировали, что в Украине завершили строительство и обустройство 15 подземных школ и укрытий в учреждениях общего среднего образования. Благодаря этому более 5 тысяч учеников получат возможность безопаснее учиться очно.

Кроме этого, аналитики «Слово и дело» исследовали, как изменилась средняя зарплата педагогов в Украине за семь лет.

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