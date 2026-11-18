Министерство образования и науки Украины расширило круг педагогических работников, которые смогут принять участие в сертификации в 2027 году, и установило предельное количество участников и сроки регистрации.
Об этом информирует пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).
«Главная новация – расширение круга участников. Впервые пройти сертификацию смогут учителя естественной образовательной отрасли и/или образовательной отрасли «Естествознание», – говорится в сообщении УЦОКО.
Другие пять категорий педагогических работников – учителя начальных классов, математики, украинского языка и литературы, английского языка, истории и гражданских дисциплин – уже участвовали в сертификации в предыдущие годы.
Таким образом, в 2027 году сертификацию смогут пройти 5000 педагогических работников.
Предельное количество участников распределено по категориям так:
- 1750 человек — учителя начальных классов;
- 1000 человек — учителя естественной образовательной отрасли и/или образовательной отрасли «Естествознание»;
- 750 человек — учителя украинского языка и литературы;
- 500 человек — учителя математики;
- 500 человек — учителя английского языка;
- 500 человек — учителя истории и гражданских дисциплин.
Сертификация педагогических работников в 2027 году будет предусматривать три последовательных этапа: независимое тестирование, самооценивание собственного педагогического мастерства и изучение практического опыта работы
Когда будет проходить:
Регистрация для участия в сертификации продлится с 15 по 25 января 2027 года включительно и будет проходить в два этапа: с 15 по 22 января – в пределах предельного количества, определенного для каждого региона, и с 23 по 25 января – в пределах общего предельного количества для каждой категории педагогических работников, без применения региональных квот.
Также уточняется, что задания независимого тестирования будут составлять в соответствии с действующими программами, утвержденными МОН.
«Они разработаны с учетом требований профессионального стандарта «Учитель учреждения общего среднего образования», – отметили в УЦОКО.
Ознакомиться с программами независимого тестирования для соответствующих категорий учителей можно уже сейчас.
«Они помогут сориентироваться в содержании тестирования и определить, каким вопросам стоит уделить внимание во время подготовки», – пояснили в Центре оценивания качества образования
Напомним, недавно Министерство образования и науки Украины проверило 10 887 школ на готовность к длительным отключениям света. Более 90% учреждений способны автономно работать более восьми часов, в то же время наихудшую ситуацию зафиксировали в Киеве.
Также мы информировали, что в Украине завершили строительство и обустройство 15 подземных школ и укрытий в учреждениях общего среднего образования. Благодаря этому более 5 тысяч учеников получат возможность безопаснее учиться очно.
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