ВАКС не назначил экспертизу прослушки по делу экс-главы ОАСК

Право
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Антикоррупционный суд не увидел оснований для назначения экспертного исследования материалов прослушивания.
фото: mykyivregion.com.ua

Высший антикоррупционный суд отказался назначить судебную лингвистическую экспертизу материалов прослушивания в деле по обвинению бывшего председателя Окружного административного суда Киева Олега Бачуна в подстрекательстве бизнесмена к предоставлению неправомерной выгоды.

Такое решение 16 июня принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Сторона защиты просила назначить экспертизу материалов прослушки, поскольку невозможно установить инкриминируемую сумму неправомерной выгоды и вид валюты.

«В удовлетворении ходатайства защитника обвиняемого (Бачуна – ред.) о проведении судебной лингвистической (семантико-текстуальной) экспертизы в рамках уголовного производства – отказать», – говорится в решении.

Как известно, антикоррупционный суд определил 2 млн грн залога судье в отставке Бачуну. Он также обязан: прибывать по каждому требованию в суд; не отлучаться за пределы Украины без разрешения прокурора или суда; сообщать суд об изменении своего места жительства и места работы; воздерживаться от общения со свидетелями; сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении судьи в отставке Олегу Бачуну. По версии следствия, судья (в настоящее время – судья в отставке) предложил бизнесмену решить его проблемы с пересечением границы и вернуть изъятые загранпаспорта путем подачи иска и получения необходимого решения местного административного суда.

За решение этого вопроса бизнесмен должен предоставить неправомерную выгоду судьи, который будет рассматривать этот иск, в размере 10 000 неназванных денежных единиц за судебное решение и еще 5 000 неназванных денежных единиц за его обращение в немедленное исполнение.

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НАБУ САП коррупция ОАСК Высший антикоррупционный суд Олег Бачун
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