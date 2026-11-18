Специализированная антикоррупционная прокуратура после 30 ноября направит в суд уголовное производство по обвинению бывшего первого заместителя руководителя Кировоградской областной прокуратуры Юрия Ковалева, экс-руководителя Кропивницкой окружной прокуратуры Владимира Изотова и предпринимателя Юрия Калугина во взяточничестве.

Именно до такой даты решением Высшего антикоррупционного суда от 12 ноября сторона защиты ограничена в сроках на ознакомление с материалами следствия, сообщает «Слово и дело».

«Установить стороне защиты, а именно – подозреваемым (Ковалеву, Изотову и Калугину – ред.) и их защитникам, а также другим лицам, которые будут иметь полномочия защитников, срок до 30 ноября 2026 года включительно для ознакомления с материалами досудебного расследования в уголовном производстве, после истечения которого сторона защиты будет считаться реализовавшей свое право на доступ к ним», – говорится в решении.

Как известно, Высший антикоррупционный суд взял под стражу Ковалева. Альтернативой ему определили 3 млн грн залога. Эти средства внесли и на него возложили ряд обязанностей.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-первому заместителю руководителя Кировоградской областной прокуратуры Юрию Ковалеву и еще двум лицам. По версии следствия, он требовал неправомерную выгоду у заместителя директора одного из предприятий Национальной академии аграрных наук Украины и директора госпредприятия. Взамен должностное лицо обещало закрыть уголовное производство.

В качестве неправомерной выгоды первый заместитель получил 13,5 тыс. долл. США и автомобиль Tesla Model X P100D. Чтобы скрыть полученный автомобиль, должностное лицо привлекло руководителя окружной прокуратуры, который помог найти подставное лицо. На это лицо впоследствии и оформили доверенность на право распоряжения этим имуществом.

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