Верховный суд назначил заседание по жалобе на заключение экс-судьи ОАСК

Верховный суд назначил на 8 декабря заседание по рассмотрению жалоб на приговор, которым к 5,5 годам лишения свободы приговорили бывшую судью ликвидированного Окружного административного суда города Киева Елену Власенкову за получение неправомерной выгоды.

Такое решение 27 октября принял Кассационный уголовный суд, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд признал виновной экс-судью Власенкову в получении неправомерной выгоды. Ей назначили наказание в виде лишения свободы на срок 5,5 лет с запретом занимать должности в органах государственной власти сроком на 3 года с конфискацией всего имущества. Апелляционная палата ВАКС приговор оставила без изменений.

«Закончить подготовку и назначить кассационное рассмотрение уголовного производства в отношении осужденной (Власенковой – ред.) по кассационным жалобам осужденной и ее защитников на приговор ВАКС от 11 июня 2025 года и определение АП ВАКС от 28 апреля 2026 года на 12:00 8 декабря 2026 года», – говорится в решении.

Напомним, в 2018 году Служба безопасности Украины, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили судью ОАСК Елену Власенкову на получении неправомерной выгоды. По версии обвинения, указанная судья требовала у одного из участников судебного разбирательства неправомерную выгоду за принятие решения в его пользу в размере 10 тысяч долларов. Ее задержали 10 мая во время получения первого «транша» в сумме 2 тысячи долларов.

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