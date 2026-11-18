Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда назначила на 3 декабря заседание по рассмотрению жалобы на приговор, которым к 5 годам лишения свободы приговорили бывшего судью Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области Александра Щербину за получение неправомерной выгоды.

Такое решение 12 ноября приняла АП ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд признал виновным экс-судью Павлоградского суда Днепропетровщины Александра Щербину в получении неправомерной выгоды. Ему назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с запретом в течение 3 лет занимать должности, связанные с осуществлением правосудия и выполнением организационно-распорядительных функций представителя власти с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества. Защитник Щербины подал апелляционную жалобу.

«Закончить подготовку к апелляционному рассмотрению. Назначить апелляционное рассмотрение по апелляционной жалобе на приговор ВАКС от 14 сентября 2026 года в открытом судебном заседании в помещении АП ВАКС на 3 декабря 2026 года в 13:00. Определить резервные даты апелляционного рассмотрения: 10 декабря в 14:00 и 17 декабря в 10:00. Предложить обвиняемому (Щербине – ред.) принять участие в апелляционном рассмотрении в режиме видеоконференции с места прохождения военной службы», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении судье с Днепропетровщины. По версии следствия, судья за оговоренные денежные средства обещал вынести оправдательный приговор лицу, дело которого находилось у него на рассмотрении. Отметим, что после получения средств судья принял соответствующее решение.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.