Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за намерения генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси назначить россиянина Алексея Ферапонтова своим заместителем.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы украинского МИД.

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По данным Greenpeace International, россиянина Ферапонтова, который, в частности, посещал оккупированную Запорожскую АЭС, могут назначить заместителем гендиректора МАГАТЭ. В организации призвали Гросси отказаться от такого назначения.

Как отмечается, соответствующее кадровое решение Гросси является «категорически неприемлемым».

«Речь идет не о гражданстве кандидата, а о его причастности к действиям российских государственных структур, направленным на легитимізацію незаконного захвата Запорожской атомной электростанции и распространение на нее российского регуляторного контроля», – подчеркнули в ведомстве.

В МИД уточнили, что против Ферапонтова действуют персональные санкции Украины, введенные указом президента от 12 февраля 2023 года. Украинские дипломаты призвали Гросси отказаться от этого кадрового решения, а государства-члены МАГАТЭ – не допустить назначения российского деятеля.

Также МИД считает, что назначение заместителя руководителя «Ростехнадзора» на одну из высших должностей в МАГАТЭ «стало бы откровенным потаканием российской политике незаконного захвата украинских ядерных объектов и попыткам легитимизации их оккупации, а также прямым пренебрежением к международному праву и решениям самого агентства».

«Представителям государственных структур россии, причастным к грубым нарушениям международного права и созданию угроз ядерной безопасности, место не на руководящих должностях в международных организациях, а на скамье подсудимых», – подчеркивают в МИД.

Украинское министерство также обратило внимание на статью VII Устава МАГАТЭ, которая предусматривает, что при подборе персонала Агентство должно руководствоваться высочайшими стандартами профессиональной компетентности и добропорядочности, а документ закрепляет независимость гендиректора и работников организации от внешнего влияния.

Также МИД обратил внимание, что действующий генеральный директор Гросси участвует в отборе на должность генерального секретаря ООН, а поэтому любые сомнения относительно независимости кадровых решений агентства должны быть устранены.

В то же время в письме, направленном в Совет управляющих МАГАТЭ, Greenpeace предупреждал, что «предоставление Москве высокой руководящей должности нанесет серьезный ущерб независимости агентства, в то время как россия продолжает осуществлять атаки на украинские атомні электростанции и энергосеть».

Напомним, в сентябре в «Энергоатоме» назвали нового гендиректора и директора по ядерной безопасности.

Кроме того, ранее глава МИД Украины Андрей Сибига прокомментировал возможное выдвижение экс-премьера Венгрии Виктора Орбана на должность генсека ООН.

А недавно Сибига ответил на требования путина относительно нового порядка безопасности в Европе.

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