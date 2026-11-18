Поздно вечером 17 ноября пользователи по всему миру сообщили о перебоях в работе сервисов Apple (App Store, iCloud и Apple Pay), а также OpenAI и Google.

Об этом сообщает мониторинговый сервис DownDetector.

13 ноября 2026, 04:05 Почти 130 тысяч жалоб: пользователи столкнулись с масштабным сбоем сервисов Microsoft Масштабный сбой Microsoft затронул Outlook, Teams и Copilot. Количество жалоб на почту Outlook в США достигло почти 130 тысяч. Компания объяснила причину проблем.

Во вторник около 20:00 сервис зафиксировал резкий рост количества жалоб пользователей интернета. Число жалоб на Apple Pay стремительно выросло примерно до 2000. Также пользователи сообщают о проблемах с Apple Music, Apple Support и входом через учетную запись Apple.

В то же время пользователи из Украины жаловались на работу мобильных операторов Kyivstar, Lifecell и Vodafone.

Пользователи из США сообщали, что на сервисах Apple возникли проблемы с авторизацией, работой мобильных приложений и веб-страниц.

При этом пользователи Gmail сообщали, что не могут отправить электронные письма. В целом мониторинг в Украине выявил сбои в работе: Monobank, iCloud, Apple Pay, Kyivstar, App Store, Apple Store, Vodafone и Lifecell.

Также вечером графики сервиса по всему миру показывали, что больше всего жалоб в соответствующем разделе касалось Telegram, Facebook и Roblox. Причины сбоя и сроки восстановления сервисов на данный момент остаются неизвестными.

Как известно, в США в понедельник, 16 ноября, произошел масштабный технический збой, который повлиял на работу онлайн-банкинга нескольких крупных банков и платежного сервиса Zelle. Тысячи клиентов сообщили про проблемы с доступом к счетам и задержки денежных переводов.

Напомним, ранее, 12 ноября, пользователи в разных странах столкнулись с перебоями в работе сервисов Microsoft. Проблемы возникли с почтой Outlook, платформой Teams и помощником Copilot. Причиной стали технические неполадки с серверами компании.

Кроме того, в Соединенных Штатах временно приостанавливали вылеты самолетов из всех аэропортов страны. Такое решение приняло Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), объяснив его чрезвычайными обстоятельствами и соображениями безопасности.

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