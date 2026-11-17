Молдова с 17 ноября временно остановила работу шести контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной из соображений безопасности после того, как в небе над страной пролетели российские беспилотники.

Об этом во вторник, 17 ноября, сообщило местное издание «Newsmaker.md», ссылаясь на данные пограничной полиции и таможенной службы.

Речь идет о КПП Окница, Атаки, Унгурь, Бричаны, Гриманкауцы и Клокушна.

28 октября 2026, 12:05 Террор без границ: как часто соседние страны ограничивали полеты из-за дроновой угрозы в 2026 году Как часто в Польше, Эстонии, Молдове и Румынии ограничивали авиаполёты и закрывали аэропорты из-за дронов рф с начала 2026 года – на инфографике «Слово и дело».

В ведомствах уточнили, что приняли дополнительные меры для защиты граждан и работников пограничных пунктов. Власти продолжают следить за ситуацией и обещают сообщать об изменениях.

К тому же людей призвали не приближаться к подозрительным предметам или возможным обломкам дронов.

Как отметило медиа, этим вечером в полицию поступило сразу несколько сообщений о падении беспилотника и звуках взрывов в нескольких регионах. На все локации выехали специалисты взрывотехнического отдела, чтобы проверить информацию и установить обстоятельства.

Также в течение дня в Молдове дважды фиксировали нарушения воздушного пространства на фоне атак страны-агрессора россии на Украину. По данным Минобороны, беспилотник типа «Герань-2» дважды пересек воздушное пространство страны, а затем поступила информация о дроне «Шахед», который двигался в направлении кишиневского сектора Ботаника.

Напомним, также 11 ноября во время массированной российской атаки на Украину две крылатые ракеты типа Бандероль (S8000) нарушили воздушное пространство Молдовы. Обе ракеты пролетели над территорией страны и вернулись в воздушное пространство Украины.

Кроме этого, 7 ноября два объекта типа аэростата нарушили воздушное пространство Молдовы. Один из них пересек границу со стороны украинской Винницы.

А 31 октября два беспилотника нарушили воздушное пространство Молдовы на фоне массированной российской атаки на Украину.

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