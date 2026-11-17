САП обжалует закрытие уголовного производства в отношении бывшего министра здравоохранения Максима Степанова, которое касалось его предыдущей работы на государственном предприятии «Полиграфкомбинат Украина».
Об этом во вторник, 17 ноября, сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
«16 ноября 2026 года Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство стороны защиты и закрыл уголовное производство в отношении бывшего директора ГП «Полиграфкомбинат» и его пособника», – отмечается в сообщении САП.
Производство было закрыто на основании так называемых «правок Лозового».
«Основанием для закрытия дела суд определил п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК Украины – истечение срока досудебного расследования после уведомления лица о подозрении. Поскольку судом объявлена только резолютивная часть, мотивы решения пока неизвестны. Прокурор не согласен с позицией суда и уже готовит апелляционную жалобу», – добавили в САП.
Как известно, дело касается периода, когда Максим Степанов возглавлял государственное предприятие «Полиграфический комбинат «Украина» до своего назначения в правительство.
По данным следствия, САП и НАБУ обвиняли Максима Степанова и его пособника в получении неправомерной выгоды в виде авторских прав на элементы дизайна украинских документов (стилизованный тризуб и карту Украины), легализации доходов, а также завладении более 20 млн евро государственного предприятия путем завышения цен на поставку голограмм в 4–6 раз.
Также в САП отметили, что в рамках этого дела во исполнение приговоров ВАКС и с согласия Национальной финансовой прокуратуры Франции Украине в целом возвращено 4,5 млн евро, из которых 1,15 млн ранее были арестованы на банковских счетах обвиняемых и почти 3,4 млн евро – перечислены компанией «Surys» на основе процессуального соглашения с PNF (Франция).
«Возврат активов стал возможным благодаря эффективной работе международной совместной следственной группы (Украина, Франция и Эстония), а также экспертной поддержке инициативы StAR и координационным платформам OECD GLEN, GFAR Action Series и Eurojust», – говорится в сообщении САП.
Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему министру здравоохранения Максиму Степанову и другим лицам еще летом 2023 года.
После этого Высший антикоррупционный суд заочно взял экс-министра Степанова под стражу.
А в августе антикоррупционные органы направили в суд дело экс-главы Минздрава Степанова.
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