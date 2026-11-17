САП обжалует закрытие уголовного производства в отношении бывшего министра здравоохранения Максима Степанова, которое касалось его предыдущей работы на государственном предприятии «Полиграфкомбинат Украина».

Об этом во вторник, 17 ноября, сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

«16 ноября 2026 года Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство стороны защиты и закрыл уголовное производство в отношении бывшего директора ГП «Полиграфкомбинат» и его пособника», – отмечается в сообщении САП.

Производство было закрыто на основании так называемых «правок Лозового».

13 ноября 2025, 11:27 Французская компания возместила более 160 млн грн убытков по делу Степанова Благодаря расследованию НАБУ и САП удалось возместить часть ущерба по делу эксчельника Минздрава.

«Основанием для закрытия дела суд определил п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК Украины – истечение срока досудебного расследования после уведомления лица о подозрении. Поскольку судом объявлена только резолютивная часть, мотивы решения пока неизвестны. Прокурор не согласен с позицией суда и уже готовит апелляционную жалобу», – добавили в САП.

Как известно, дело касается периода, когда Максим Степанов возглавлял государственное предприятие «Полиграфический комбинат «Украина» до своего назначения в правительство.

По данным следствия, САП и НАБУ обвиняли Максима Степанова и его пособника в получении неправомерной выгоды в виде авторских прав на элементы дизайна украинских документов (стилизованный тризуб и карту Украины), легализации доходов, а также завладении более 20 млн евро государственного предприятия путем завышения цен на поставку голограмм в 4–6 раз.

Также в САП отметили, что в рамках этого дела во исполнение приговоров ВАКС и с согласия Национальной финансовой прокуратуры Франции Украине в целом возвращено 4,5 млн евро, из которых 1,15 млн ранее были арестованы на банковских счетах обвиняемых и почти 3,4 млн евро – перечислены компанией «Surys» на основе процессуального соглашения с PNF (Франция).

«Возврат активов стал возможным благодаря эффективной работе международной совместной следственной группы (Украина, Франция и Эстония), а также экспертной поддержке инициативы StAR и координационным платформам OECD GLEN, GFAR Action Series и Eurojust», – говорится в сообщении САП.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему министру здравоохранения Максиму Степанову и другим лицам еще летом 2023 года.

После этого Высший антикоррупционный суд заочно взял экс-министра Степанова под стражу.

А в августе антикоррупционные органы направили в суд дело экс-главы Минздрава Степанова.

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