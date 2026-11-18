В ночь на 18 ноября в Румынии произошло землетрясение магнитудой от 5,3 до 5,7 балла. Жители нескольких городов Украины и Молдовы почувствовали сильные подземные толчки.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы, Геологическая служба США (USGS) и Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

25 сентября 2026, 11:20 В каких областях Украины чаще всего происходят землетрясения За 2026 год в Украине зафиксировали 65 подземных толчков магнитудой от 1,3 до 4,5. На инфографике «Слово и дело» – в каких регионах больше всего землетрясений и где они самые сильные.

По данным системы оповещений Android о землетрясениях, которая разослала предупреждения жителям Румынии, Молдовы и Украины, подземные толчки произошли в период с 02:49 до 02:51. Эпицентр землетрясения располагался на территории Румынии, на расстоянии около 316 километров от Одесской области.

По информации геологов, эпицентр землетрясения находился в 16 км к западу от населенного пункта Нережу-Мик. Ориентировочная магнитуда составила от 5,3 до 5,7 балла. Система оповещений также предупредила жителей региона о возможных повторных толчках.

Значительные подземные толчки ощутили в нескольких регионах Украины. В частности, в Одесской области почувствовали толчки в Одессе и Измаиле, а также отголоски колебаний ощутили жители Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской, Киевской, Николаевской областей и Запорожья.

Информации о возможных разрушениях или пострадавших на данный момент нет.

По уточненным данным румынского Национального института физики Земли, землетрясение произошло в сейсмической зоне Вранча в 48 километрах к югу от города Фокшаны в 02:48:55. Его магнитуда составила 5,7.

Отмечается, что эпицентр находился в сейсмической зоне Вранча, на границе уездов Вранча и Ковасна.

Напомним, в центральной Японии утром 8 ноября произошло землетрясение магнитудой 5,7. В результате подземных толчков более 20 человек получили травмы в префектурах Айти и Сидзуока.

А в октябре в Тибете произошло мощнейшее за пять лет землетрясение магнитудой 7, погибли по меньшей мере 16 человек.

На инфографике «Слово и дело» – в каких областях Украины чаще всего происходят землетрясения.

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