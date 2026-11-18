США нанесли новый удар по иранскому ракетному полигону на острове Кешм в Ормузском проливе в ответ на удар Тегерана по американской военной радарной системе в Бахрейне.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимные источники в Вооруженных силах США.

11 ноября 2026, 14:32 Доллар по два миллиона: как война бьет по экономике Ирана Курс доллара в Иране превысил 2 млн риалов, инфляция достигла 78 процентов, а каждый десятый – безработный. Как война меняет экономику режима аятолл – на инфографике «Слово и дело».

По словам собеседника агентства, удары по иранскому ракетному полигону произошли во вторник, 17 ноября. Отмечается, что американские истребители нанесли удар по ракетному полигону на острове Кешм в ответ на атаки Ирана на американский персонал и объекты.

При этом Reuters пишет, что, по данным иранских чиновников, атака США якобы не повредила инфраструктуру.

В то же время в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявили, что они нацелились на военную радарную систему США на базе Шейх-Иса в Бахрейне, «предупредив» страну Ближнего Востока относительно ее союза с США и «посягательства на святость шиитской религиозной власти».

По данным властей Бахрейна, где базируется Пятый флот США, иранский авиаудар удалось перехватить без жертв и разрушений.

Как известно, в начале ноября США также нанесли удары по иранскому острову Кешм. Американские должностные лица назвали атаку оборонительной и заявили, что она стала ответом на применение Ираном зенитных ракет против американских сил.

А 15 ноября Иран сообщил об ударе по американской военной базе в Бахрейне. В то же время Тегеран заявил о готовности к переговорам с США относительно завершения конфликта.

Напомним, 14 ноября сообщалось, что Дональд Трамп рассматривает возможность не возобновлять масштабные удары по Ирану, если Тегеран или поддерживаемые им хуситы не будут прибегать к новым провокациям. Окончательного решения относительно дальнейших военных действий США не приняли.

А недавно израильская разведка «Моссад» передала ЦРУ информацию о вероятной подготовке Ираном покушений на президента США Дональда Трампа и высокопоставленных чиновников его администрации. По данным медиа, в Вашингтоне усилили меры безопасности.

Также, по информации СМИ, Иран может готовить подрыв «грязной бомбы» для ликвидации должностных лиц США.

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