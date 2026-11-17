17 ноября в российском поселке Ягуново Кемеровской области разбился военно-транспортный самолет АН-12 из-за возгорания двигателя. По предварительным данным, экипаж погиб.

Об этом сообщил в соцсетях губернатор региона Илья Середюк, а также Телеграм-канал «Shot».

По данным журналистов, погибли 17 человек. Все – кто находился на борту.

28 октября 2026, 12:05 Террор без границ: как часто соседние страны ограничивали полеты из-за дроновой угрозы в 2026 году Как часто в Польше, Эстонии, Молдове и Румынии ограничивали авиаполёты и закрывали аэропорты из-за дронов рф с начала 2026 года – на инфографике «Слово и дело».

По словам одного из очевидцев авиакатастрофы, борт загорелся еще в воздухе, после чего спикировал вниз и взорвался при падении.

Авиакатастрофу подтвердил местный губернатор Илья Середюк, заявив об «авиационном происшествии» в районе Ягуново. По его данным, аварию потерпел «пролетавший транзитный самолет» через Кузбасс.

«На месте работают оперативные службы. Со стороны региона оказывается необходимая помощь. Обстоятельства происшествия устанавливаются уполномоченными ведомствами», – добавил Середюк.

По данным росСМИ, самолет следовал из Новосибирска в Канск, во время полета вспыхнул один из двигателей, а обломки машины разлетелись в радиусе 500 метров.

Как известно, четырехмоторный Ан-12 – это военно-транспортный самолет, разработанный в 1950-х годах в конструкторском бюро Антонова, который выпускали до 1973 года. По оценкам профильных ресурсов, в распоряжении Воздушно-космических сил рф, морской авиации ВМФ и Росгвардии находилось около 60 таких машин.

Напомним, недавно на российском военном аэродроме «Ахтубинск» взорвался новейший многоцелевой истребитель Су-57. Инцидент произошел во время запуска двигателей самолета, стоимость которого оценивают примерно в 150 миллионов долларов.

Также под Калининградом в российской федерации разбился вражеский истребитель Су-30СМ. Военный самолет, вероятно, совершал учебно-тренировочный полет.

А в конце сентября в Амурской области рф разбился военный самолет, на борту которого находились семь человек. Шесть членов экипажа погибли, один получил ранения и был госпитализирован.

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