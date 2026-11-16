Президент очертил приоритеты Украины на следующем «Рамштайне»

Украина на следующем заседании Контактной группы по обороне в формате «Рамштайн» 17 ноября сосредоточится на перехватчиках для ПВО и обеспечении украинской боевой авиации амуницией.
Об этом в понедельник, 16 ноября, сообщил президент Владимир Зеленский.
На заседании Украину будет представлять министр обороны Евгений Хмара.
«Готовимся ко встрече оборонной контактной группы в формате «Рамштайн» уже завтра – министр обороны Евгений Хмара представит наши потребности и ключевые приоритеты в сотрудничестве. Конечно, сосредотачиваемся на перехватчиках для ПВО и обеспечении украинской боевой авиации амуницией», – отметил Зеленский.
Кроме этого, президент убежден, что есть перспектива увеличить производство дронов для Сил обороны. Поэтому Украина будет говорить и о дополнительном финансировании.
«Нужно и больше импульса для совместных с партнерами производств. Скорость нашей работы должна увеличиваться, и каждый день должен давать Украине и партнерам результаты. Рассчитываю на содержательную встречу», – подчеркнул президент.
Другим вопросом, который обсуждали Зеленский и Хмара, стали дальнобойные удары Сил обороны Украины вглубь территории рф. Он отметил, что украинские дипстрайки достигают определенных целей.
«Утвердил новые операции.Слава Украине!», – добавил Зеленский.
Напомним, накануне Украина и Великобритания обсудили детали нового пакета военной помощи, усиление украинской авиации и ускорение поставок средств для уничтожения реактивных беспилотников. Также стороны рассмотрели возможность создания совместных оборонных предприятий.
Кроме этого, Польша готовит очередной пакет военной помощи Украине стоимостью около 50 млн евро. В него могут войти средства противовоздушной обороны и боеприпасы для истребителей F-16.
А страны «Большой семерки» (G7) подтвердили намерение продолжать поставки Украине средств и систем противовоздушной обороны, ракет-перехватчиков и вооружения большой дальности.
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