Норвегия запретит въезд российским и белорусским спортсменам

Правительство Норвегии решило запретить российским и белорусским профессиональным спортсменам и их персоналу въезд в страну для участия в спортивных соревнованиях.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление норвежского правительства.

13 ноября 2026, 02:59 Финляндия ограничила въезд россиян по шенгенским визам Правительство Финляндии 12 ноября ужесточило ограничения на въезд для граждан россии. Новые правила касаются спортсменов, нейтральных атлетов и других работников.

Как отмечается, ограничения вступят в силу в ближайшее время. Они могут повлиять на участие российских и белорусских спортсменов в ряде этапов Кубка мира по зимним видам спорта, в частности в открытии сезона по прыжкам с трамплина в Лиллехаммере, которое состоится 20–22 ноября.

Правительство Норвегии объяснило свое решение тем, что Международный олимпийский комитет (МОК) и некоторые международные спортивные федерации в последние месяцы начали возобновлять участие российских спортсменов в международных соревнованиях после введенных в 2022 году ограничений.

«Российский спорт высших достижений имеет тесные связи с российскими властями и государственными структурами. Поэтому правительство считает, что участие россии в международном спорте нельзя рассматривать отдельно от ее продолжающейся агрессивной войны против Украины», – говорится в заявлении.

В правительстве также подчеркнули, что Беларусь поддерживала россию и способствовала ведению войны против Украины.

В то же время российский диктатор владимир путин на прошлой неделе заявил, что страны, которые выступают против возвращения россии в международный спорт, в частности в хоккей, якобы нарушают права спортсменов и демократических институтов.

Беларусь также неоднократно осуждала решения о недопуске ее спортсменов к международным соревнованиям, утверждая, что спорт должен оставаться вне политики.

Норвегия стала еще одной страной, которая вводит ограничения против российских спортсменов. Ранее аналогичные решения приняли Финляндия, Канада и Польша.

Напомним, накануне правительство Финляндии ввело дополнительные ограничения на въезд для граждан россии. Отныне россиянам будет сложнее приехать в страну для краткосрочной работы по шенгенской визе. В частности, новые правила касаются профессиональных спортсменов, даже если они выступают под нейтральным флагом.

Как известно, ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо инициировал обсуждение в Европейском совете относительно полного запрета туристических виз для граждан рф.

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