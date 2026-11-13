Норвегия запретит въезд российским и белорусским спортсменам

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Норвегия запретит российским и белорусским спортсменам въезд для участия в соревнованиях. Ограничения могут затронуть этапы Кубка мира по зимним видам спорта.
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Правительство Норвегии решило запретить российским и белорусским профессиональным спортсменам и их персоналу въезд в страну для участия в спортивных соревнованиях.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление норвежского правительства.

Финляндия ограничила въезд россиян по шенгенским визамПравительство Финляндии 12 ноября ужесточило ограничения на въезд для граждан россии. Новые правила касаются спортсменов, нейтральных атлетов и других работников.

Как отмечается, ограничения вступят в силу в ближайшее время. Они могут повлиять на участие российских и белорусских спортсменов в ряде этапов Кубка мира по зимним видам спорта, в частности в открытии сезона по прыжкам с трамплина в Лиллехаммере, которое состоится 20–22 ноября.

Правительство Норвегии объяснило свое решение тем, что Международный олимпийский комитет (МОК) и некоторые международные спортивные федерации в последние месяцы начали возобновлять участие российских спортсменов в международных соревнованиях после введенных в 2022 году ограничений.

«Российский спорт высших достижений имеет тесные связи с российскими властями и государственными структурами. Поэтому правительство считает, что участие россии в международном спорте нельзя рассматривать отдельно от ее продолжающейся агрессивной войны против Украины», – говорится в заявлении.

В правительстве также подчеркнули, что Беларусь поддерживала россию и способствовала ведению войны против Украины.

В то же время российский диктатор владимир путин на прошлой неделе заявил, что страны, которые выступают против возвращения россии в международный спорт, в частности в хоккей, якобы нарушают права спортсменов и демократических институтов.

Беларусь также неоднократно осуждала решения о недопуске ее спортсменов к международным соревнованиям, утверждая, что спорт должен оставаться вне политики.

Норвегия стала еще одной страной, которая вводит ограничения против российских спортсменов. Ранее аналогичные решения приняли Финляндия, Канада и Польша.

Напомним, накануне правительство Финляндии ввело дополнительные ограничения на въезд для граждан россии. Отныне россиянам будет сложнее приехать в страну для краткосрочной работы по шенгенской визе. В частности, новые правила касаются профессиональных спортсменов, даже если они выступают под нейтральным флагом.

Как известно, ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо инициировал обсуждение в Европейском совете относительно полного запрета туристических виз для граждан рф.

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