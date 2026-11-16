Удар рф по Камышевахе: погибли 72 человека, поисковые работы завершены

В Запорожской области завершили поисково-спасательные работы в Камышевахе после обстрела армии рф 2 ноября. В результате атаки погибли 72 человека.

Об этом 16 ноября сообщил министр внутренних дел Украины Иван Выговский.

«К сожалению, обстрел Камышевахи 2 ноября 2026 года стал одним из самых трагических за время полномасштабной войны. Погибли 72 человека, в частности спасатели, полицейские, работники гимназии и ЦПАУ, коммунальщики и медработники. Среди погибших – учительница, которая ежедневно приходила в укрытие, чтобы провести онлайн-уроки для детей, выехавших из громады», – отметил Выговский.

3 ноября 2026, 14:05 Удары по гражданским объектам в Украине: почему россия усиливает террор Военно-политический обозреватель Александр Коваленко объяснил, почему россия усиливает террор против гражданских, какие регионы могут стать целями новых атак и как планируются массированные удары.

Поисково-спасательная операция длилась две недели. В течение этого времени российские войска 11 раз обстреливали поселок, девять атак пришлись непосредственно на место проведения работ.

В результате этих ударов ранения получили трое полицейских и четверо спасателей. Также была повреждена техника.

Для разбора завалов и поиска тел погибших привлекали инженерную технику и кинологов. Эксперты провели десятки ДНК-исследований. В то же время четверо человек до сих пор остаются пропавшими без вести.

«Вечная память всем погибшим в результате этого жестокого удара», – написал Выговский.

Еще четверо человек, которых удалось спасти в первые часы после обстрела, по данным МВД, находятся в больнице под наблюдением медиков.

«Спасибо полицейским, спасателям, волонтерам и военным, которые эти две недели работали на месте поисково-спасательных работ – в нескольких километрах от линии фронта и с постоянной угрозой для собственной жизни», – подытожил Выговский.

Напомним, утром 2 ноября российские войска ударили авиабомбами по школе в Камышевахе в Запорожской области, где раздавали гуманитарную помощь. После первого удара россияне повторно атаковали еще девятью бомбами укрытие, в котором находились люди.

7 ноября ГУР МО Украины установило российских военных, причастных к авиаудару по поселку Камышеваха Запорожской области 2 ноября. Разведка назвала вероятного организатора атаки и шестерых летчиков, которые сбрасывали авиабомбы.

Кроме этого, российские войска трижды атаковали беспилотниками спасателей в Камышевахе Запорожской области, которые ликвидировали последствия авиаудара.

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