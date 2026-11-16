Русскоязычные хакеры запустили первую полностью автономную ИИ-атаку – СМИ

В компании Google заявили, что русскоязычные хакеры, вероятно, осуществили первую полностью автоматизированную кибератаку с применением искусственного интеллекта.

Об этом в понедельник, 16 ноября, написало издание «Politico Europe», ссылаясь на данные отчета Google.

По данным компании, операция была нацелена на французские веб-сайты в сферах медиа, развлечений и образования.

Подразделение Google по анализу киберугроз зафиксировало использование ИИ для полной автоматизации поиска уязвимостей и их эксплуатации без участия человека. В компании заявили, что выявили такой случай впервые.

3 ноября 2026, 10:00 В Британии прогнозируют всплеск кибератак с ИИ на инфраструктуру в ближайшие два года Британский Национальный центр кибербезопасности – NCSC – предупредил, что очень вероятно, что искусственный интеллект будет использован в атаке на критическую инфраструктуру страны до 2028 года.

Злоумышленники, как отмечается, настроили серию ИИ-агентов, которые непрерывно сравнивали программный код до и после установки исправлений, находили уязвимости и автоматически создавали способы их использования.

Google описала хакеров как русскоязычных, поскольку в выявленной технической документации использовался русский язык.

«Politico» обращает внимание, что ранее даже самые современные модели ИИ не могли самостоятельно осуществлять кибератаки от начала до конца. Им требовалось участие специалистов, которые направляли работу систем или исправляли ошибки. Однако этот случай может стать переломным моментом в использовании ИИ для кибератак. До этого ИИ преимущественно помогал хакерам ускорять атаки и точнее выбирать цели.

Ранее Япония объявила чрезвычайную ситуацию в киберпространстве из-за волны хакерских атак, которые затронули железнодорожных операторов, автопроизводителей, сети караоке, больницы и государственные учреждения. Более 20 крупных компаний сообщили о кибератаках, в результате которых могла произойти утечка данных десятков миллионов записей с персональными данными клиентов.

Кроме этого, 7 ноября глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил, что пророссийские хакеры опубликовали в даркнете его личные данные. Он убежден, что эта атака связана с поддержкой Украины со стороны итальянского правительства.

А в октябре киберпреступники атаковали компьютерные системы Палаты депутатов Италии, взломав почтовые ящики многочисленных парламентариев, в частности премьер-министра Джорджии Мелони.

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