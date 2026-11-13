Финляндия ограничила въезд россиян по шенгенским визам

Правительство Финляндии ввело дополнительные ограничения на въезд для граждан россии. Отныне россиянам будет сложнее приехать в страну для краткосрочной работы по шенгенской визе. В частности, новые правила касаются профессиональных спортсменов, даже если они выступают под нейтральным флагом.

О соответствующем решении правительства сообщили на официальном сайте Министерства иностранных дел Финляндии.

10 октября 2026, 17:02 Финляндия призвала Европу прекратить выдавать туристические визы россиянам Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо выступил за прекращение выдачи россиянам туристических виз для поездок в Европу и намерен вынести это предложение на заседание Европейского совета.

В финском правительстве объяснили, что некритичный въезд граждан россии, в частности для временного трудоустройства, может представлять угрозу международным отношениям страны.

По новым правилам, россияне смогут работать в Финляндии по шенгенской визе только в исключительных случаях, если их деятельность имеет критическое значение для национальных интересов страны. Например, это может касаться работы, необходимой для забезпечення бесперебойного снабжения.

Отдельно ограничения касаются российских спортсменов и других представителей спортивной отрасли. Запрет распространяется даже на тех, кто получил нейтральный статус и формально не представляет россию на международных соревнованиях.

В финском правительстве подчеркивают, что Москва использует спорт для продвижения собственной пропаганды и оправдания захватнической войны против Украины.

«Пока продолжается захватническая война россии, российским спортсменам в Финляндии нечего делать. Их въезд поставил бы под угрозу международные отношения Финляндии», – заявила министр иностранных дел страны Элина Валтонен.

Новые правила будут применять независимо від того, откуда гражданин россии прибывает в Финляндию. Ограничения будут действовать и в тех случаях, когда человек следует транзитом через страну в другие государства Шенгенской зоны.

Кроме того, нарушение установленных требований может иметь последствия даже для россиян, которые получили шенгенскую визу в другой стране ЕС. В соответствии с финским законодательством, при таких обстоятельствах человека могут выдворить из страны.

В Министерстве иностранных дел также напомнили, что по правилам ЕС в выдаче визы могут отказать или запретить въезд, если присутствие заявника представляет угрозу международным отношениям одного из государств-членов.

Нагадаємо, раніше премьер-министр Финляндии Петтери Орпо инициировал обсуждение в Европейском совете о полном запрете туристических виз для граждан рф.

Кроме того, финские военные изучают украинский опыт возведения оборонительных рубежей и противотанковых заграждений, оценивая возможность их эффективного применения в северном климате для усиления защиты границы с россией.

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