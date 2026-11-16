Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении адвокату Ольге Яровой, которая ранее возглавляла один из отделов Специализированной антикоррупционной прокуратуры. По данным следствия, она подстрекала организатора конвертационного центра к предоставлению неправомерной выгоды прокурору САП, а впоследствии присвоила часть средств.

Об этом сообщают пресс-службы антикоррупционных органов в соцсетях.

По информации «Слово и дело», речь идет именно об экс-прокуроре Яровой, которая до момента увольнения из органов прокуратуры в 2020 году занимала руководящую должность в САП.

«НАБУ и САП сообщили о подозрении адвокату, которая подстрекала организатора конвертационного центра к предоставлению неправомерной выгоды прокурору САП за слив служебной информации и закрытие уголовного производства», – говорится в сообщении НАБУ.

Следствие установило, что в 2023 году адвокат предложила организатору конвертационного центра помочь с закрытием уголовного производства, ссылаясь на свои дружеские отношения с бывшими коллегами. Яровая заверила мужчину, что за 90 тысяч долларов один из руководителей подразделения САП будет сообщать ему о планах правоохранителей, а впоследствии обеспечит закрытие дела.

Как отмечается, по договоренности, 45 тысяч долларов нужно было передать сразу, а остальное уже после закрытия уголовного производства. Однако, получив первые 45 тысяч долларов взятки, подозреваемая присвоила их и, предварительно, даже не намеревалась передавать их действующему прокурору. При этом указывается, что это подтверждается собранными доказательствами.

По данным САП, для установления возможной роли действующего прокурора в этих договоренностях начато служебное расследование.

Адвокату Яровой сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в 2019 году тогдашний руководитель САП Назар Холодницкий отстранил прокурора Яровую от ведения уголовного производства о нанесении 18,86 млрд грн убытков от введения Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, формулы «Роттердам плюс». Впоследствии ее уволили с должности.

СБУ провела запись разговоров в кабинетах судей Окружного административного суда Киева Вовка, Аблова, Погрибниченко и судьи Суворовского суда Одессы Шепитько, где зафиксированы внепроцессуальные контакты Яровой с Абловым в его кабинете.

Яровая пришла к Аблову и предупредила его о возможных обысках в суде сотрудниками НАБУ, а также рассказала Аблову о подготовке детективами НАБУ обысков у одного из фигурантов одного из уголовных дел. А впоследствии Яровая предложила коррупционным путем «отмазать» Аблова от допроса – вызвать к себе.

Кроме этого, ранее Холодницкий уже подавал на Яровую жалобу в КДКП из-за того, что прокурор в рабочее время без служебной необходимости посетила съезд Юлии Тимошенко. По первой жалобе Холодницкого КДКП вынесла Яровой строгий выговор, но тогда не уволила.

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