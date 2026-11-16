Украина получила 1,7 млрд евро на оборону от Евросоюза

Финансы
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Украина получила очередной транш от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Support Loan.
Сергей Корецкий / Телеграм

Украина сегодня, 16 ноября, получила новый оборонный транш от Европейского Союза в рамках долгосрочной программы Ukraine Support Loan в размере 1,7 млрд евро.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий по итогам встречи с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Средства используют на оборонные нужды.

Также стороны обсудили дальнейшую макрофинансовую и оборонную поддержку Киева, прохождение зимнего периода и динамику переговоров о присоединении Украины к Евросоюзу.

ЕС одобрил рекордный транш для Украины на почти 8 млрд евроСовет ЕС одобрил крупнейший транш для Украины в рамках Ukraine Facility – почти 8 млрд евро. Средства направят на поддержку экономики, восстановление и реформы.

«Поблагодарил за 1,7 млрд евро от ЕС на усиление обороны в рамках Ukraine Support Loan. Деньги сегодня уже поступили на казначейский счет и будут направлены на первоочередные оборонные нужды», – отметил Корецкий.

С учетом этого транша Украина получила уже 14,6 млрд евро оборонного финансирования в рамках этого механизма.

«Главный приоритет сейчас – предсказуемое финансирование на 2027 год. Здесь определяющую роль играет Европейский Союз. Есть четкое понимание относительно Ukraine Support Loan. Рассчитываем, что первые средства поступят уже в начале года. Параллельно работаем с другими партнерами вне ЕС, чтобы полностью покрыть бюджетные и оборонные нужды», – добавил Корецкий.

Отдельный блок переговоров с Урсулой фон дер Ляйен касался устойчивости энергосистемы и предоставления экстренной помощи Украине для прохождения текущей зимы. Такой вопрос ранее также поднимали президент Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии.

Кроме этого, стороны обсудили движение Украины к полноправному членству в Евросоюзе. По словам главы правительства, Киев рассчитывает на открытие четвертого и пятого переговорных кластеров уже в декабре 2026 года.

«Сильная и экономически устойчивая Украина – это безопасность всей Европы», – подытожил Корецкий и поблагодарил Урсулу фон дер Ляйен за лидерство, решительность и последовательную поддержку Украины.

Напомним, также Сергей Корецкий сообщил, что Украина совместно с Европейским Союзом готовит экстренный зимний пакет помощи, который будет предусматривать поставки генераторов, зарядных станций, автобусов, а также поддержку в восстановлении мостов и переправ через Днепр.

Кроме этого, Совет Европейского Союза 16 ноября одобрил выделение Украине почти 8 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Это крупнейший разовый платеж, который ЕС когда-либо согласовывал для Украины по этой программе.

А на прошлой неделе правительство Эстонии объявило о выделении Украине дополнительных 6,5 миллиона евро финансовой помощи, которые направят на железнодорожный сектор.

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