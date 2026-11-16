Оккупанты ударили дроном по дороге в Днепре, есть погибший и раненые (обновлено)

Российские войска утром 16 ноября нанесли удар беспилотником по проезжей части в Днепре. В результате атаки один человек погиб, еще десять получили ранения.

Об этом сообщили в Днепропетровской ОВА.

По информации областной власти, россияне в очередной раз ударили по Днепру. Вражеский беспилотник попал в проезжую часть дороги, в результате чего загорелись автомобили.

На данный момент известно об одном погибшем человеке и трех раненых.

На месте российского удара работают все соответствующие службы. Информация уточняется.

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По состоянию на 9:20 стало известно о десяти пострадавших в результате российской атаки. Все госпитализированы, двое мужчин - 26 и 47 лет в тяжелом состоянии.

Напомним, российские войска в ночь на 16 ноября пустили по Украине 158 ударных беспилотников разных типов, 77 из них – реактивные. Силы ПВО обезвредили большинство вражеских воздушных целей.

А в ночь на 15 ноября российские войска атаковали Черноморск Одесской области. В результате удара травмированы шесть человек, повреждены энергетическая инфраструктура и здания.

В течение недели российские войска применили против Украины более 2300 ударных беспилотников, 1590 управляемых авиабомб и 15 ракет разных типов.

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