Саммит НАТО в Албании перенесли на 2028 год на фоне напряженности в альянсе

НАТО не будет проводить саммит лидеров в Албании в 2027 году, хотя ранее страну определили хозяйкой этого мероприятия. Кроме того, альянс сокращает количество встреч на высоком уровне, в частности министерских.

Об этом сообщает Associated Press.

Премьер-министр Албании Эди Рама в четверг, 12 ноября, заявил, что союзники пока не достигли согласия относительно даты следующего саммита, однако в 2027 году он точно не состоится. По его словам, если встречу лидеров НАТО проведут в 2028 году, ее примет столица страны Тирана.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в комментарии Associated Press не стал придавать переносу саммита особого значения. Он подчеркнул, что альянс гибко подходит к организации таких мероприятий и проводит их тогда, когда возникает соответствующая необходимость.

Еще около десяти лет назад саммиты НАТО проходили каждые два года. Теперь же альянс пересматривает не только график встреч лидеров, но и переговоры на министерском уровне.

В частности, министры обороны стран НАТО обычно встречаются в октябре. Однако в прошлом месяце такая встреча не состоялась, а на октябрь 2027 года ее также не запланировали. Вместо этого министры иностранных дел в следующем году должны собраться только один раз вместо двух.

В НАТО называют эти изменения «пакетом реорганизации». Они происходят на фоне напряженности внутри альянса, в частности из-за расходов на оборону, ситуации вокруг Ирана и войны россии против Украины.

Албанию определили страной-хозяйкой следующего саммита НАТО еще в 2025 году. Однако ее название впоследствии убрали из декларации июльского саммита. По данным AP, часть союзников считает, что Тирана выделяет недостаточно средств на оборону, и не хотела предоставлять стране право принимать масштабное мероприятие альянса.

По прогнозам, в этом году Албания направит на оборону 2,15 процента своего ВВП. В то же время она не является страной с самыми низкими показателями среди 32 членов НАТО: Испания, Бельгия и Словения тратят на эти нужды еще меньше.

Сейчас цель альянса заключается в том, чтобы к 2035 году все 32 страны-члена направляли 3,5 процента ВВП на основные оборонные нужды и еще 1,5 процента – на инфраструктуру, связанную с обороной.

Еще одним фактором являются значительные расходы на подготовку саммитов. Например, Нидерландам понадобился год, чтобы организовать встречу лидеров НАТО в Гааге в 2025 году. На это страна потратила около 100 млн долларов.

Напомним, в НАТО начали обсуждение масштабного пересмотра оборонного планирования, который может стать крупнейшим как минимум за последние 20 лет. Главным приоритетом Альянса должно стать сдерживание россии и готовность к потенциальному крупному конфликту в Европе.

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