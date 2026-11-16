Россия ночью выпустила по Украине почти 160 беспилотников: сколько сбила ПВО

Российские войска в ночь на 16 ноября выпустили по Украине 158 ударных беспилотников разных типов, 77 из них – реактивные. Силы ПВО обезвредили большинство вражеских воздушных целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отмечается, с 18:00 15 ноября враг атаковал Украину 158 ударными БпЛА типа Shahed (77 из них - реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений: Орел, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск - рф, ВОТ АР Крым – Чауда, Гвардейское.

Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 131 вражеский БпЛА типа Shahed (55 из них - реактивные), Гербера, дронов других типов. Несколько ударных беспилотников еще в воздухе, боевая работа продолжается!

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 19 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 11 локациях.

Напомним, в ночь на 15 ноября российские войска атаковали Черноморск Одесской области. Вследствие удара травмированы шесть человек, повреждена энергетическая инфраструктура и здания.

В течение недели российские войска применили против Украины более 2300 ударных беспилотников, 1590 управляемых авиабомб и 15 ракет разных типов.

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