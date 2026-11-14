В Минобороны предупредили об ограничениях в работе «Резерв+»

Общество
Читати українською
Пользователи могут столкнуться с задержками при получении и обновлении электронных военно-учетных документов.
Фото: УНИАН

В субботу, 14 ноября, с 21:00 до полуночи в приложении «Резерв+» возможны перебои из-за плановых технических работ. Пользователи могут столкнуться с задержками при получении и обновлении электронных военно-учетных документов.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

В «Резерв+» возобновили доступ к оформлению ряда отсрочекВ понедельник, 26 октября, в приложении Резерв+ полностью возобновили оформление отсрочек, связанных с наличием детей, уходом за близкими и статусом семьи защитника или защитницы.

Технические работы будут проводить в одной из систем, с которыми взаимодействует «Резерв+». Из-за этого возможны временные ограничения и в работе других сервисов приложения.

В Минобороны советуют заранее сохранить электронный военно-учетный документ на телефоне, если он понадобится вечером. Для этого на главном экране «Резерв+» нужно нажать «+» и выбрать «Скачать PDF».

Если во время технических работ документ не будет обновляться, пользователям рекомендуют повторить попытку позже. Повторно входить в учетную запись не нужно.

После завершения работ все сервисы должны возобновить работу в обычном режиме.

Напомним, 26 октября в «Резерв+» возобновили оформление отсрочек, связанных с наличием детей, уходом за близкими и статусом семьи защитника или защитницы, после завершения технических работ в системах Минюста.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Резерв+
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

В территориальных водах Румынии дрон попал в судно, следовавшее в Украину
Россияне ударили по Павлограду, есть погибший и десять раненых
В Минобороны предупредили об ограничениях в работе «Резерв+»
Трамп колеблется относительно новых ударов по Ирану из-за позиции союзников
Лубинец рассказал подробности самого масштабного обмена пленными
Британия и Франция испытают новый способ пограничного контроля в Евротоннеле
«АдН» хочет выдвинуть чемпиона мира по футболу кандидатом в президенты Германии
Эстония запретила въезд в страну спортсменам из россии и Беларуси
Россияне ударили по Запорожью: повреждены дом и учебное заведение, есть раненые
Международная федерация хоккея оспорила возвращение россии на ЧМ из-за связей арбитров с рф
Больше новостей