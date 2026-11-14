В Минобороны предупредили об ограничениях в работе «Резерв+»

В субботу, 14 ноября, с 21:00 до полуночи в приложении «Резерв+» возможны перебои из-за плановых технических работ. Пользователи могут столкнуться с задержками при получении и обновлении электронных военно-учетных документов.
Об этом сообщило Министерство обороны Украины.
Технические работы будут проводить в одной из систем, с которыми взаимодействует «Резерв+». Из-за этого возможны временные ограничения и в работе других сервисов приложения.
В Минобороны советуют заранее сохранить электронный военно-учетный документ на телефоне, если он понадобится вечером. Для этого на главном экране «Резерв+» нужно нажать «+» и выбрать «Скачать PDF».
Если во время технических работ документ не будет обновляться, пользователям рекомендуют повторить попытку позже. Повторно входить в учетную запись не нужно.
После завершения работ все сервисы должны возобновить работу в обычном режиме.
Напомним, 26 октября в «Резерв+» возобновили оформление отсрочек, связанных с наличием детей, уходом за близкими и статусом семьи защитника или защитницы, после завершения технических работ в системах Минюста.
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