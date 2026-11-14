Туск высмеял Орбана из-за задержания его брата и найденных миллионов в лесу

Премьер-министр Польши Дональд Туск иронично прокомментировал ряд скандалов, связанных с окружением бывшего венгерского премьера Виктора Орбана. Он упомянул задержание брата политика по делу о незаконной перевозке людей и обнаружение почти 20 млн долларов наличными в ходе расследования в отношении бывшего чиновника.

Об этом Туск написал в субботу, 14 ноября, в соцсети Х.

Польский премьер напомнил, что несколько дней назад задержали брата Орбана, а накануне венгерские правоохранители нашли миллионы долларов, часть которых спрятали в лесу.

«Дорогой Виктор, я всегда восхищался твоей креативностью, но теперь должен сказать, что поражен как никогда прежде», – написал Туск.

Напомним, 9 ноября сообщалось, что в Венгрии задержали брата Орбана по подозрению в торговле людьми.

13 ноября Национальное управление Венгрии по возврату и защите государственного имущества сообщило о скоординированных следственных действиях в нескольких местах страны. Они проходили в рамках уголовного производства в отношении Миклоша Шестака, занимавшего должность министра национального развития в правительстве Виктора Орбана. Во время обысков правоохранители обнаружили значительные суммы наличных, в частности закопанные в лесу, спрятанные в хозяйственных постройках и складских помещениях. Общая стоимость изъятых средств составляет около 19,5 млн долларов.

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