Башкортостан стал первым регионом россии, власти которого официально признали сокращение числа граждан, готовых подписывать контракты с Минобороны рф.

Об этом пишет The Moscow Times.

В то же время именно эта республика возглавляет рейтинг российских регионов по количеству подтвержденных погибших в войне против Украины. По данным «Медиазоны», по состоянию на ноябрь 2026 года удалось установить имена 11 990 жителей Башкортостана, погибших на фронте.

О сокращении числа желающих отправиться на войну говорится в пояснительной записке к проекту бюджета республики на 2027–2028 годы, датированной 11 ноября. Этим, в частности, объясняют уменьшение финансирования единовременных выплат за заключение контрактов с российским Минобороны – с 13,6 млрд до 12,6 млрд рублей.

В документе прямо указано, что причиной такого решения стало «снижение количества граждан, заключающих контракт на прохождение военной службы». Несмотря на это, местные власти пока не планируют менять размер выплат новобранцам. Сейчас он составляет 1 млн рублей, что соответствует среднему показателю по россии.

По количеству подтвержденных смертей участников так называемой «СВО» Башкортостан занимает первое место среди российских регионов. В начале 2023 года республика входила в пятерку лидеров по числу погибших в Украине, а в сентябре 2024-го возглавила этот список. С тех пор она не уступает первую позицию.

В июле 2026 года Башкортостан стал первым регионом рф, где количество подтвержденных погибших превысило 10 тысяч. По последним данным «Медиазоны», к ноябрю этот показатель вырос до 11 990 человек. Таким образом, подтвержденные потери составляют почти 0,3% от всего населения республики. Для сравнения, это примерно соответствует численности жителей Восточного или Молжаниновского районов Москвы, где проживают 13–15 тысяч человек.

Количество погибших в Башкортостане также можно сравнить с официальными потерями Советского Союза за весь период войны в Афганистане в 1979–1989 годах. Тогда погибли 15 051 советский военнослужащий.

Параллельно республика сталкивается с серьезными финансовыми трудностями. Башкортостан относится к российским регионам, где бюджетный дефицит ощущается особенно остро. Одной из причин стало сокращение поступлений от налога на прибыль на 38%.

По итогам первого полугодия 2026 года дефицит бюджета Башкортостана достиг 17,1 млрд рублей. Это почти 71% от суммы, запланированной в качестве годового дефицита.

Из-за нехватки средств региональные власти уже вынуждены сокращать расходы на уличное освещение, в 20 раз уменьшать выплаты родственникам погибших военных, а также продавать активы. В частности, «Роснефти» передали оставшийся пакет акций ПАО АНК «Башнефть», принадлежавший республике.

О сложной финансовой ситуации еще в августе говорил и глава Башкортостана Радий Хабиров. По его словам, из-за нехватки денег власти вынуждены продавать имущество, поскольку привлекать займы на рынке слишком дорого.

«В условиях, когда денег не хватает, естественным процессом является продажа того, что находится в собственности, поскольку занимать на рынке дорого», – заявил Хабиров.

Напомним, россия активизирует вербовку граждан африканских стран в свою армию, пытаясь компенсировать значительные потери в войне против Украины и нехватку людей для мобилизации. После того как Кения и Южно-Африканская Республика выступили против привлечения своих граждан к войне, Москва сосредоточила внимание на других странах континента.

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