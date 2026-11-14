В Кремле назвали дату трехсторонней встречи Трампа, Си Цзиньпина и путина

Мир
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Дональд Трамп, Си Цзиньпин и владимир путин договорились провести совместную встречу в Китае. О дате переговоров сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
РБК-Украина

Трехсторонняя встреча президента США Дональда Трампа, лидера Китая Си Цзиньпина и российского диктатора владимира путина состоится 19 ноября в китайском городе Шэньчжэнь.

Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, стороны договорились провести совместную встречу в четверг, 19 ноября.

«Эта встреча состоится в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС», – заявил Песков.

Напомним, в администрации США отметили, что Украину во время этой встречи обсуждать не планируют. По словам представителя Белого дома, для переговоров с россией по украинскому вопросу существует отдельный дипломатический формат, к которому Китай фактически не привлечен.

Отметим, что Китай и США 13 ноября провели первое заседание торгового совета, во время которого обсудили взаимное снижение пошлин и торговлю сельскохозяйственной продукцией. Переговоры состоялись накануне запланированной встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина.

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