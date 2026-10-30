В Киеве восстанавливают движение по Южному мосту с левого на правый берег

Общество
Читати українською
С 30 октября в Киеве частично восстанавливают движение по Южному мосту с левого на правый берег. Движение в обратном направлении пока закрыто.
Фото getty images

В Киеве с 30 октября постепенно восстанавливают автомобильное движение по Южному мосту с левого на правый берег. Сначала проезд разрешат по одной полосе для транспорта весом до 10 тонн.

Об этом сообщили в КГГА.

Альтернатива главным мостам Киева: какие есть ближайшие объездные пути через ДнепрСеверный, Южный и мост Патона в Киеве. На инфографике «Слово и дело» – ближайшие альтернативные маршруты на левый или правый берег столицы через Днепр на случай перекрытия трёх основных мостов.

Соответствующее решение приняли по результатам технического обследования моста и выводов экспертизы Национального института развития инфраструктуры.

В то же время движение по Южному мосту с правого на левый берег пока остается закрытым. На этом участке продолжаются технические работы. О восстановлении проезда сообщат дополнительно.

Параллельно специалисты коммунальных предприятий совместно с учеными прорабатывают технические решения для ремонта поврежденных конструкций моста, в частности тех, которые обеспечивают работу метрополитена.

Водителей просят учитывать временные ограничения при планировании маршрутов.

Напомним, В Киеве в результате массированного баллистического удара армии рф в ночь на 27 октября получил повреждения Южный мост. В связи с перекрытием моста, движение транспорта временно осуществлялось по объездным маршрутам.

Из инфографики Слово и дело можно узнать какие есть альтернативы главным мостам Киева, в частности какие есть ближайшие объездные пути через Днепр.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Киев Пробка/Проезд/Дорога Пробка Дороги Мост Южный мост Война с Россией Война в Украине
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Обломки дрона упали на территории ТЦ в Киеве, пострадал ребенок
«Самому пожилому человеку 94 года»: Лубинец рассказал детали о гуманитарной миссии в Олешках
Зеленский провел встречу с Эрдоганом в Турции: ключевые тезисы разговора
В одном из торговых центров Калифорнии произошла стрельба, есть жертва и пострадавшие
Россияне ударили по многоэтажкам в Павлограде, среди раненых есть дети
Верховный лидер Ирана приказал расширить список целей для ударов по США и Израилю
Стычки перед Конституционным трибуналом в Польше: полиция сообщила о задержанных
Россияне пытаются дискредитировать ВСУ во время режима тишины в Херсонской области
Правительство и международные партнеры обсудили восстановление транспортной инфраструктуры
В Черниговской области готовятся принимать эвакуированных из оккупированных Олешек
Больше новостей