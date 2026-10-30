В Киеве восстанавливают движение по Южному мосту с левого на правый берег

В Киеве с 30 октября постепенно восстанавливают автомобильное движение по Южному мосту с левого на правый берег. Сначала проезд разрешат по одной полосе для транспорта весом до 10 тонн.

Об этом сообщили в КГГА.

9 октября 2026, 14:14 Альтернатива главным мостам Киева: какие есть ближайшие объездные пути через Днепр Северный, Южный и мост Патона в Киеве. На инфографике «Слово и дело» – ближайшие альтернативные маршруты на левый или правый берег столицы через Днепр на случай перекрытия трёх основных мостов.

Соответствующее решение приняли по результатам технического обследования моста и выводов экспертизы Национального института развития инфраструктуры.

В то же время движение по Южному мосту с правого на левый берег пока остается закрытым. На этом участке продолжаются технические работы. О восстановлении проезда сообщат дополнительно.

Параллельно специалисты коммунальных предприятий совместно с учеными прорабатывают технические решения для ремонта поврежденных конструкций моста, в частности тех, которые обеспечивают работу метрополитена.

Водителей просят учитывать временные ограничения при планировании маршрутов.

Напомним, В Киеве в результате массированного баллистического удара армии рф в ночь на 27 октября получил повреждения Южный мост. В связи с перекрытием моста, движение транспорта временно осуществлялось по объездным маршрутам.

Из инфографики Слово и дело можно узнать какие есть альтернативы главным мостам Киева, в частности какие есть ближайшие объездные пути через Днепр.

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