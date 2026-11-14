В некоторых областях будут отключать свет в течение всего воскресенья

Общество
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Укрэнерго предупредило об ограничениях электроснабжения в течение всех суток 15 ноября. Для промышленности введут графики ограничения мощности, а для населения – почасовые отключения.
AP Photo

В воскресенье, 15 ноября, в некоторых областях Украины в течение всех суток будут действовать графики отключения электроэнергии. Ограничения вводят из-за повреждений энергетической инфраструктуры в результате российских атак.

Об этом сообщает «Укрэнерго».

Тотальная темнота в Киеве: поможет ли отключение уличного освещения сэкономить электроэнергиюСвятослав Павлюк объяснил, насколько существенной может быть экономия от отключения уличного освещения в Киеве, какие риски это создает для безопасности горожан и можно ли сократить потребление электроэнергии без полного отключения фонарей.

По информации энергетиков, для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности. Для всех категорий потребителей введут почасовые отключения объемом от одной до двух очередей.

Энергетики продолжают круглосуточно восстанавливать поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение потребителям. Проверить актуальные графики отключений по своему адресу можно на официальных страницах операторов систем распределения.

Напомним, в результате российского удара по энергетическому объекту ДТЭК на севере Одесской области утром 14 ноября без электроснабжения остались почти 50 тысяч семей.

В Киеве приняли решение о временном полном отключении наружного освещения из-за дефицита электроэнергии, вызванного российскими обстрелами энергетической инфраструктуры. Ограничения вводят, чтобы обеспечить приоритетное электроснабжение важных объектов столицы.

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