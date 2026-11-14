В Варшаве на двух памятниках написали «Слава УПА»: посольство Украины заявило о провокации рф

В Варшаве неизвестные красной краской написали лозунг «Слава УПА» на двух памятниках. Посольство Украины в Польше считает этот инцидент провокацией в рамках гибридной войны россии.

Об этом сообщает TVN24.

3 ноября 2026, 10:31 Политический кризис в Польше: может ли противостояние президента и правительства ухудшить отношения с Украиной Политолог Виталий Кулик объяснил причины политического кризиса в Польше, возможные последствия усиления позиций Кароля Навроцкого и риски для поддержки Украины и евроинтеграции.

Первую надпись обнаружили на памятнике солдату 1-й армии Войска Польского, расположенном на площади Политических заключенных сталинизма в районе Муранув. Лозунг крупными буквами нанесли непосредственно на постамент монумента. Позже стало известно об аналогичной надписи на памятнике Героям Варшавского гетто, расположенном возле Музея истории польских евреев POLIN.

В варшавской полиции подтвердили, что получили два сообщения об осквернении памятников. Сейчас правоохранители проводят предварительные следственные действия.

Издание отмечает, что это уже не первый подобный случай за последние дни. Ранее такой же лозунг неизвестные оставили на трех памятниках в Гдыне.

Посольство Украины в Польше осудило появление надписи «Слава УПА» на памятнике Героям Варшавского гетто и назвало этот акт проявлением гибридной войны россии. В заявлении, опубликованном в субботу, дипломаты подчеркнули недопустимость любых проявлений вандализма и осквернения памятников.

«Убеждены, что польские правоохранительные органы установят виновных и привлекут их к ответственности в соответствии с действующим законодательством. По нашему убеждению, этот противоправный акт является проявлением гибридной войны, которую россия пытается всеми способами вести в странах Европы, прежде всего в Польше», – говорится в заявлении.

По мнению украинских дипломатов, цель провокации – посеять вражду между украинцами и поляками, подорвать взаимное доверие и ослабить поддержку Украины.

«Мы должны достойно чтить память о прошлом, в частности жертв Варшавского гетто, и принимать все возможные меры для предотвращения подобного вандализма в будущем», – заявили в посольстве.

Также дипломаты призвали украинцев в Польше не соглашаться на предложения «легкого заработка» за нанесение надписей, повреждение имущества или выполнение других противоправных заданий.

«Будем уважать законы страны пребывания, историческую память и достоинство друг друга. Украинско-польская солидарность – наша общая сила. Не позволим врагу ее разрушить», – подчеркнули в посольстве.

Напомним, данные социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело», свидетельствуют, что по состоянию на октябрь 2026 года 44 процента украинцев стали считать Польшу непредсказуемым и сложным соседом, тогда как в июне таких было 38 процентов. Также вариант «стратегический партнер» в октябре выбрали на 5 процентов меньше респондентов, чем летом.

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