Трамп колеблется относительно новых ударов по Ирану из-за позиции союзников

США могут не возобновлять масштабные удары по Ирану, если Тегеран или поддерживаемые им йеменские хуситы не будут провоцировать новую эскалацию. В то же время Вашингтон не исключает военного сценария.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам трех собеседников агентства, в последние дни президент США Дональд Трамп сообщил своим высокопоставленным советникам, что рассматривает возможность воздержаться от масштабных атак. Однако это будет зависеть от того, будут ли Иран или поддерживаемые им хуситы в Йемене прибегать к новым провокациям.

В то же время публичные заявления американского президента остаются противоречивыми. То он угрожает новыми ударами, то говорит о сокращении военной кампании.

Действующие и бывшие американские чиновники отмечают, что Трамп до сих пор не определился, как завершить конфликт, который США начали совместно с Израилем в феврале. Война остается непопулярной, а союзники Вашингтона на Ближнем Востоке призывают американского президента не возвращаться к полномасштабным боевым действиям.

Трамп признал, что учитывает позицию партнеров. Несколько дней назад в интервью спортивному комментатору Стивену А. Смиту он заявил: «Я мог бы положить этому конец немедленно, но по просьбе стран, которые я стремлюсь защитить, мы делаем это немного дольше, немного цивилизованнее».

В Белом доме подчеркнули, что окончательное решение о дальнейших действиях будет принимать лично президент. Там также заявили, что США занимают сильные позиции, контролируют Ормузский пролив и следят за ухудшением экономической ситуации в Иране.

По информации еще трех источников Reuters, в ближайшие дни на Ближний Восток должен прибыть третий американский авианосец. Изначально его планировали направить в регион для замены одного из двух кораблей, которые уже там находятся. Однако при необходимости все три авианосца могут остаться на Ближнем Востоке.

Среди возможных целей новых американских ударов – подземные ядерные объекты Ирана. В то же время США уже атаковали эти объекты, поэтому эффективность повторных ударов остается неопределенной.

По оценкам американской разведки, новые атаки вряд ли существенно повлияют на позицию Тегерана во время переговоров. Кроме того, Трампу доложили о состоянии запасов американского вооружения: количество некоторых видов боеприпасов сократилось до тревожно низкого уровня.

Напомним, Иран сохраняет способность производить около 50 баллистических ракет ежемесячно, несмотря на масштабные удары США и Израиля по его военной промышленности. По оценкам западной разведки, Тегеран также располагает как минимум 1700 баллистическими ракетами, которые может использовать в случае возобновления боевых действий.

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