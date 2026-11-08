Европу охватили протесты против расширения дата-центров для искусственного интеллекта

В нескольких странах Европы тысячи людей вышли на протесты против строительства и расширения дата-центров, необходимых для работы искусственного интеллекта. Активисты выступают против неконтролируемого развития этой инфраструктуры и требуют ввести мораторий на новые проекты.

Об этом сообщает Bloomberg.

19 августа 2026, 16:59 Что выводит людей на улицы в 2026 году: причины протестов в странах мира Протестные настроения в странах мира. На инфографике – где в 2026 году проходят митинги и по каким причинам.

Самые масштабные акции прошли в Ирландии и Финляндии. В Дублине на улицы вышли около 2 тысяч человек, а в Хельсинки собрались примерно 1300 протестующих. Демонстрации также прошли в нескольких меньших финских городах.

К протестам присоединились активисты из Шотландии, Испании, Франции и Дании. Они призывают приостановить строительство новых дата-центров, пока общество не определит демократическим путем правила развития отрасли и использования искусственного интеллекта.

Представители движения Stop Dirty Data Centres, в которое входят местные демократические и климатические организации, заявляют, что выступают против расширения дата-центров в интересах крупных технологических компаний за счет общества и окружающей среды.

Причиной недовольства стали быстрые темпы развития этой инфраструктуры. Технологические корпорации вкладывают сотни миллиардов долларов в строительство объектов для обучения и работы ИИ. В то же время местные жители опасаются значительного потребления электроэнергии, удорожания энергоресурсов, использования больших земельных участков и отсутствия ощутимой экономической выгоды для громад.

Особенно остро проблема стоит в Ирландии, где работают крупные дата-центры Microsoft, Amazon и Google. По официальной статистике, в 2025 году на такие объекты приходилось 23% общего потребления электроэнергии страны.

Недовольство строительством дата-центров растет и в Финляндии. В сентябре Google объявила об инвестиции в размере 13 млрд евро – крупнейшей в своей истории в Европе. Компания планирует расширить действующий дата-центр и построить еще два.

Впрочем, финны все больше недовольны такими проектами. В частности, людей возмутили действия подрядчиков Google на одной из строительных площадок. Они, не дождавшись заключения относительно влияния проекта на окружающую среду, вырубили лес, проложили дороги, сняв верхний слой почвы. В отношении компании, строившей объект, начали уголовное расследование.

Напомним, ранее в странах Европы прошли массовые протесты против роста стоимости жизни и ухудшения государственных услуг. Масштабные акции провели во Франции, Чехии, Греции, Испании, Португалии, а также в Германии, где молодежь выступила против военной службы.

Во Франции мирные акции переросли в стычки с полицией и массовые беспорядки.

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