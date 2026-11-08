На протесты во Франции вышло четверть миллиона человек

Во Франции 7 ноября прошли массовые молодежные и студенческие протесты из-за роста стоимости жизни и условий обучения. По оценкам организаторов, в демонстрациях по всей стране приняли участие около 250 тысяч человек, тогда как Министерство внутренних дел насчитало 146 тысяч участников.

Об этом сообщает France 24 со ссылкой на объединение студенческих профсоюзов и министра внутренних дел Франции Лорана Нуньеса.

19 октября 2026, 16:50 Франция протестует: почему социальное недовольство перерастает в политический кризис Массовые протесты во Франции переросли в политический кризис накануне президентских выборов. Почему французы выходят на улицы, как этим воспользуются Ле Пен и её оппоненты и угрожает ли смена власти в Париже европейской поддержке Украины?

По данным объединения студенческих профсоюзов, представляющего учащихся средних школ и студентов университетов, около 75 тысяч человек вышли на марши в Париже. Остальные демонстрации проходили в других городах страны.

В то же время движение «желтых жилетов» на этот раз не присоединилось к общим протестам. Его представители планировали провести отдельный митинг в центре Парижа.

Во время демонстраций произошли столкновения между протестующими и полицией. В частности, на площади Нации в Париже правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты против участников, которые остались там после завершения мирной части акции.

По информации Лорана Нуньеса, по состоянию на 18:00 7 ноября полиция задержала 232 человека. Также правоохранители провели почти 40 тысяч проверок.

Напомним, в демонстрациях 31 октября приняли участие около 320 тысяч человек, из них 70 тысяч – в Париже. Полиция задержала 565 человек.

24 октября в Париже и других городах Франции во время демонстраций также произошли столкновения. Правоохранители задержали около тысячи человек.

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