В Германии молодежь провела протесты против военной службы и роста стоимости жизни

Мир
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В Германии десятки тысяч людей вышли на протесты против обязательной военной службы и из-за роста стоимости жизни. Во Франкфурте демонстрации переросли в беспорядки.
Reuters

Вечером 31 октября во Франкфурте-на-Майне неизвестные в масках ограбили как минимум два магазина во время протестов, охвативших крупнейшие города Германии. Демонстранты требовали улучшения образования, снижения стоимости жизни и выступали против обязательной военной службы.

Об этом сообщает Reuters.

Акции, организованные движением «Gen Z regelt» («Поколение Z берет власть в свои руки»), прошли в 34 городах страны, в частности в Берлине, Франкфурте и Мюнхене. Участники движения выступают против введения обязательной военной службы и призывают увеличить финансирование образования. Среди причин протестов также называют рост стоимости жизни, который создает дополнительные трудности для молодых немцев.

Во Франкфурте, одном из главных финансовых центров Германии, мирные демонстрации переросли в насильственные беспорядки. Помимо ограбления как минимум двух магазинов, неизвестные повредили еще несколько торговых заведений, разбив их витрины. Полиция пыталась взять ситуацию под контроль.

Во время демонстрации в Берлине представительница движения «Gen Z regelt» Лина Фридрих подчеркнула, что организация выступает за мир и свободу, а не за войну и принуждение.

«Для нас самое важное – это лучшая поддержка систем здравоохранения и образования. Мы против обязательной военной службы и выступаем за более справедливое распределение бремени», – отметила она.

Участники акций призывают власти направлять больше средств на образование и здравоохранение, а также не перекладывать на молодежь дополнительное бремя в виде обязательной военной службы.

Ранее немецкие правоохранители предупреждали о возможных попытках радикальных группировок воспользоваться протестами. По данным МВД Германии, к призывам присоединиться к акциям обращались представители части леворадикальной среды и отдельные группы, связанные с иностранным экстремизмом.

Также недавно в столице Чехии Праге тысячи людей вышли на акцию протеста против планов правительства изменить систему финансирования и управления общественными вещателями.

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Акция протеста Протесты Германия
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