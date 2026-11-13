Силы ПВО в течение ночи обезвредили 80 российских беспилотников

Российские войска в ночь на 13 ноября выпустили по Украине 117 ударных беспилотников разных типов. Силы ПВО обезвредили большинство вражеских воздушных целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отмечается, с 18:00 12 ноября враг атаковал Украину 117 ударными БпЛА типа Shahed (63 из них - реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений: Орел, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск - рф, ВОТ АР Крым – Гвардейское.

Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 80 вражеских БпЛА типа Shahed (39 из них - реактивные), Гербера, дронов других типов. Несколько ударных беспилотников еще в воздухе.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 24 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях.

Напомним, в ночь на 13 ноября российские войска атаковали Винницу и Киев беспилотниками. В Виннице пострадали две женщины, загорелся жилой дом, повреждены частные дома и детский сад. В столице обломки дрона вызвали пожар в здании медицинского учреждения.

Кроме того, этой ночью под ударом также оказался многоэтажный дом в городе Ровно. Там ранения получили шесть человек, двое из них – дети.

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