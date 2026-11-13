Силы ПВО в течение ночи обезвредили 80 российских беспилотников

Национальная безопасность
Читати українською
В ночь на 13 ноября россия атаковала Украину 117 беспилотниками, в том числе 63 реактивными Shahed. Силы ПВО обезвредили 80 дронов. Зафиксированы попадания на 24 локациях.
Фото Повітряні Сили

Российские войска в ночь на 13 ноября выпустили по Украине 117 ударных беспилотников разных типов. Силы ПВО обезвредили большинство вражеских воздушных целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отмечается, с 18:00 12 ноября враг атаковал Украину 117 ударными БпЛА типа Shahed (63 из них - реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений: Орел, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск - рф, ВОТ АР Крым – Гвардейское.

Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 80 вражеских БпЛА типа Shahed (39 из них - реактивные), Гербера, дронов других типов. Несколько ударных беспилотников еще в воздухе.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 24 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях.

Напомним, в ночь на 13 ноября российские войска атаковали Винницу и Киев беспилотниками. В Виннице пострадали две женщины, загорелся жилой дом, повреждены частные дома и детский сад. В столице обломки дрона вызвали пожар в здании медицинского учреждения.

Кроме того, этой ночью под ударом также оказался многоэтажный дом в городе Ровно. Там ранения получили шесть человек, двое из них – дети.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Беспилотник Атака БПЛА Война с Россией ПВО Дрон Война в Украине Противовоздушная оборона Атака рф на Украину
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Россияне нанесли удары по Одессе: повреждены дома, есть погибшие и раненые
ЕС готовит новые санкции против российских банков, энергокомпаний и теневого флота – СМИ
Силы ПВО в течение ночи обезвредили 80 российских беспилотников
100% миссий срываются: ограничения Starshield фактически парализовали работу украинских военных
В Украине обновили условия выплат за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью
Ночная атака на Украину: в Киеве горело медучреждение, а в Виннице после обстрела есть пострадавшие
Почти 130 тысяч жалоб: пользователи столкнулись с масштабным сбоем сервисов Microsoft
Финляндия ограничила въезд россиян по шенгенским визам
В россии горит один из крупнейших НПЗ «Лукойла» после атаки беспилотников
Шесть человек пострадали из-за удара по многоэтажке в Ровно
Больше новостей