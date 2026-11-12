Рф ночью выпустила по Украине баллистику, «Цирконы» и более 120 дронов: сколько сбила ПВО

Национальная безопасность
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В ночь на 12 ноября россия атаковала Украину баллистическими ракетами, ракетами Циркон и 123 дронами, в том числе 73 реактивными. ПВО обезвредила 5 Бандеролей и 89 БПЛА.
Фото Повітряні Сили ЗСУ

Российские войска в ночь на 12 ноября атаковали Украину баллистическими и противокорабельными ракетами Циркон, а также 123 ударными беспилотниками разных типов, из которых 73 – реактивные. Силы ПВО обезвредили большинство вражеских воздушных целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отмечается, с 18:00 11 ноября враг атаковал Украину баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23/С-400, противокорабельными ракетами Циркон из Брянской, Воронежской, Курской обл. рф, 123 ударными БпЛА типа Shahed (73 из них – реактивные), Гербера, S8000 Бандероль/Дань-Т, дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений: Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Миллерово – рф, ВОТ Донецк, ВОТ АР Крым – Гвардейское.

Противовоздушной обороной было сбито или подавлено пять Бандероль/Дань-Т и 89 вражеских БпЛА типа Shahed (51 из них – реактивный), Гербера, дронов других типов, несколько ударных беспилотников еще в воздухе

Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника на 17 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 18 локациях.

Напомним, в ночь на 12 ноября российские войска атаковали Ровенскую область беспилотниками. Под ударом оказались объекты энергетики и жилой сектор. Вследствие атаки часть населенных пунктов осталась без электроснабжения.

Кроме того, оккупанты 11 ноября атаковали рынок в центре Черноморска. Известно о четырех погибших и 11 пострадавших. Вследствие удара также повреждены жилые дома и автомобили.

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