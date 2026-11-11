Страны G7 предоставят Украине лицензии на оружие и новые системы ПВО

Страны «Большой семёрки» (G7) подтвердили намерение продолжать поставки Украине средств и систем противовоздушной обороны, ракет-перехватчиков и вооружения большой дальности.

Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел стран G7 по итогам встречи в Париже, обнародованном на сайте МИД Великобритании.

Также Киев получит лицензии для расширения собственного военного производства.

Среди основных приоритетов военной помощи партнеры определили:

укрепление украинской системы ПВО и обеспечение ракетными перехватчиками;

поставки высокоточного дальнобойного вооружения;

передачу технологий и лицензий для локализации производства оружия в Украине.

Министры, в частности, оценили прогресс в выполнении обязательств по обеспечению Украины средствами ПВО.

3 ноября 2026, 14:53 Более 2 миллиардов евро: как партнеры помогают украинской энергетике пережить зиму 2026-2027 Помощь ЕС, «энергетический Рамштайн» и Фонд поддержки энергетики. На инфографике «Слово и дело» – как партнеры помогают Украине пройти зиму 2026-2027 со светом и теплом.

Отдельно они подчеркнули важность предоставления Украине лицензий. Ведь это позволит Украине нарастить собственное производство военной продукции и реализовывать неотъемлемое право на самооборону.

«Как мы обязались во время суммаита G7 в Эвиане, мы оценили прогресс в поставках Украине средств, систем и перехватчиков противовоздушной обороны, средств поражения большой дальности и лицензий, которые позволят ей наращивать собственное военное производство и реализовывать свое неотъемлемое право на самооборону. Мы и впредь настроены продолжать и усиливать наши усилия в этом направлении», – говорится в совместном заявлении.

Кроме этого, главы внешнеполитических ведомств подтвердили непреклонную поддержку Украины и ее народа в защите территориальной целостности, суверенитета, свободы и независимости.

Также лидеры стран G7 договорились усилить финансовую и материальную помощь Украине, чтобы поддержать ее в зимний период.

«Мы подтвердили нашу поддержку энергетической безопасности и устойчивости Украины и приняли решение усилить финансовую и материальную помощь, чтобы помочь стране пережить зиму», – отмечается в документе.

Напомним, ранее Европейский Союз призвал страны «Группы семи» и других партнеров увеличить финансовую поддержку Украины в 2027 году. По прогнозу Еврокомиссии, союзники Киева за пределами ЕС в настоящее время пообещали предоставить лишь 4 млрд евро помощи, тогда как в этом году ожидается 19 млрд евро.

Также медиа писали о том, что Европейский Союз планирует убедить Канаду и Великобританию увеличить поддержку Украины, чтобы покрыть дефицит финансирования Киева на 70 млрд евро в 2027 году.

Тем временем стало известно, что Украина получит от Испании новый пакет военной помощи на 437 млн евро. Его обсудили президент Владимир Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес во время встречи.

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