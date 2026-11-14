В США отменили запрет на авиарейсы и назвали предварительную причину сбоя

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) отменило общенациональный запрет на вылеты самолетов, который действовал более четырех часов из-за масштабного сбоя в системе управления воздушным движением.

Об этом сообщает CNN.

13 ноября 2026, 23:24 Все аэропорты США получили приказ приостановить вылеты самолетов (дополнено) Федеральное авиационное управление США (FAA) приостановило все вылеты самолетов по стране из-за чрезвычайных обстоятельств и проблем со связью авиадиспетчеров. Международные рейсы будут рассматривать отдельно.

Министр транспорта США Шон Даффи заявил, что причиной сбоя стали устаревшие технологии управления воздушным движением и перегруженные сетевые маршрутизаторы. По предварительной информации FAA, проблема возникла в международном аэропорту Мидуэй в Чикаго, а впоследствии распространилась на всю страну.

Ранее министр внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин заявил, что нет никаких доказательств кибератаки. Однако расследование продолжается, поэтому эту версию окончательно не исключают.

Как известно, масштабный сбой вызвал серьезные проблемы в работе аэропортов. По данным сервиса FlightAware, в течение пятницы задержали или отменили около 15 тысяч рейсов. Еще более 700 рейсов в пределах США, в страну и из нее отменили на субботу.

Из-за скопления самолетов некоторые аэропорты переполнены и не имеют места для размещения авиатранспорта. В частности, аэропорт имени Рональда Рейгана в Вашингтоне не может принимать самолеты, которые перенаправляли из других аэропортов.

Сбои повлияли и на международное авиасообщение. Европейская организация по безопасности аэронавигации Eurocontrol по просьбе FAA приостановила вылеты самолетов в США из 42 стран-участниц. Ограничения должны были действовать до полуночи по восточному времени США. Также задержки коснулись рейсов из крупных аэропортов Азии.

Хотя запрет сняли, министр транспорта отмечает, что восстановление полноценной работы авиасообщения в США будет длительным.

Напомним, ранее в Соединенных Штатах временно приостановили вылеты самолетов из всех аэропортов страны. Такое решение приняло Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), объяснив его чрезвычайными обстоятельствами и соображениями безопасности.

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