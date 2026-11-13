Германия выделила Украине дополнительные 200 миллионов евро

Финансы
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Германия выделит Украине дополнительные 200 млн евро на зимнюю помощь населению. Новый пакет поддержки уже согласован в Бундестаге.
Фото: Reuters

Правительство Германии выделит Украине дополнительные 200 млн евро на зимнюю помощь населению. Средства будут предназначены для поддержки людей, страдающих от атак на энергетическую, водную и транспортную инфраструктуру.

Об этом сообщило министерство иностранных дел Германии.

Более 2 миллиардов евро: как партнеры помогают украинской энергетике пережить зиму 2026-2027Помощь ЕС, «энергетический Рамштайн» и Фонд поддержки энергетики. На инфографике «Слово и дело» – как партнеры помогают Украине пройти зиму 2026-2027 со светом и теплом.

Там рассказали, что бюджетный комитет Бундестага уже согласовал предоставление дополнительных средств.

Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль подчеркнул, что россия пытается использовать зимние холода как оружие против украинцев, целенаправленно атакуя объекты тепло-, водо- и энергоснабжения.

«В этой критической ситуации Министерство иностранных дел предоставляет дополнительную, крайне необходимую гуманитарную помощь. Мы поддерживаем семьи, оказавшиеся в тяжелом положении, обеспечиваем жизненно важный доступ к теплу и питьевой воде, а также помогаем поддерживать функционирование системы медицинского обслуживания». Наш посыл ясен: мы поддерживаем Украину и укрепляем её – столько, сколько потребуется», – сказал министр.

Напомним, в начале октября Германия выделила Украине новый комплексный пакет поддержки объемом более 1,3 млрд евро. В него войдут оружие, помощь энергетике и средства на производство перехватчиков против реактивных «шахедов».

А ранее министр энергетики Денис Шмыгаль назвал сумму, необходимую Украине для восстановления энергетики.

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