На Виннитчине увеличилось количество пострадавших в результате российских ударов

Национальная безопасность
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Количество пострадавших в результате российской атаки на Винницкую область увеличилось до пяти человек, сообщили в ОВА.
Фото: ГСЧС

Количество пострадавших в результате российской атаки на Винницкую область увеличилось до пяти человек. Три женщины получили ранения во время ночного удара по областному центру, еще двое мужчин пострадали в результате обстрелов общины в течение дня.

Об этом сообщила начальница Винницкой ОВА Наталья Заболотная.

Она рассказала, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

В Виннице в результате атаки повреждены 29 частных домовладений, пять многоквартирных домов и детский сад. Также российские войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре области.

«В общей сложности поступило 118 заявлений на обследование. Комиссии уже обследовали 93 объекта, еще 25 остаются в работе. Важно, чтобы каждое повреждение было правильно зафиксировано, а люди могли получить предусмотренную помощь и компенсации», – добавила Заболотная.

Напомним, в ночь на 13 ноября российские войска атаковали Винницу и Киев беспилотниками. В Виннице ранее сообщалось о двух пострадавших женщинах.

Кроме того, оккупанты нанесли серию ударов по Запорожью. Там погибли трое человек, еще 50 получили травмы и ранения.

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Пострадавшие Винницкая область Вторжение России Обстрел Война в Украине
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