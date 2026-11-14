Стали известны дата и возможные темы трехсторонней встречи Трампа, путина и Си Цзиньпина

Политика
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Дональд Трамп, владимир путин и Си Цзиньпин планируют провести трехстороннюю встречу в Китае 19 ноября. Обсудят ядерное разоружение, Иран и Северную Корею, но Украину, предварительно, обсуждать не будут.
Фото getty images

Президент США Дональд Трамп, глава Китая Си Цзиньпин и российский диктатор владимир путин планируют провести трехстороннюю встречу 19 ноября в китайском Шэньчжэне. Переговоры должны состояться на полях ежегодного саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Об этом сообщает The New York Post. Информацию также подтвердила помощница пресс-секретаря Белого дома Оливия Уэйлс во время телефонного брифинга для журналистов.

Трамп предложил США, россии и Китаю переговоры по контролю над вооружениямиПрезидент США Дональд Трамп выступил за проведение трехсторонних переговоров по контролю над вооружениями с участием Соединенных Штатов, россии и Китая.

По ее словам, Трамп завершит свой визит в Китай трехсторонними переговорами с Си Цзиньпином и владимиром путиным. Одной из главных тем станет возможность заключения соглашения о сокращении ядерных вооружений.

Среди других вопросов, которые могут поднять политики: война в Иране и ситуация вокруг Северной Кореи.

В то же время в администрации США отметили, что Украину во время этой встречи обсуждать не планируют. По словам представителя Белого дома, для переговоров с россией по украинскому вопросу существует отдельный дипломатический формат, к которому Китай фактически не привлечен.

Это будет первая трехсторонняя встреча лидеров США, Китая и россии такого уровня. Она состоится на фоне международных дискуссий о ядерной безопасности и войне россии против Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что российский диктатор владимир путин выступил с инициативой провести в ноябре трехсторонний саммит с участием президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина. Тогда отмечалось, что на переговорах могут обсудить войну рф против Украины.

Вскоре после этого Дональд Трамп подтвердил свою готовность присоединиться к такой встрече с путиным и Си Цзиньпином, если она будет организована.

Ранее медиа уже писали о том, что трехсторонний саммит глав Китая, США и рф может пройти в китайском городе Шэньчжэнь 18–19 ноября.

Отмечалось, что американский президент также призвал провести совместные переговоры с участием Вашингтона, Москвы и Пекина, посвященные контролю над вооружениями.

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Дональд Трамп Владимир Путин Россия США Китай Си Цзиньпин
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