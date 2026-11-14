Подозрительные дроны заметили над авиабазой США в Великобритании: что известно

Американским военнослужащим на авиабазе RAF Lakenheath в Великобритании приказали перейти в укрытия из-за подозрительной несанкционированной активности беспилотников.

Об этом сообщает Sky News.

1 октября 2025, 16:42 Какие страны готовы сбивать вражеские дроны и «самолеты-нарушители» над Европой После появления неизвестных дронов в небе Европы и пролетов военных самолетов рф ряд европейских стран заявили о готовности сбивать нарушителей воздушного пространства, как это сделала в 2015 году Турция. Подробнее – на инфографике.

По информации издания, силы безопасности Военно-воздушных сил США отреагировали на сообщения о подозрительных дронах над территорией авиабазы. Персоналу разослали экстренное оповещение с заголовком «REAL WORLD» («РЕАЛЬНАЯ УГРОЗА»).

В сообщении военным приказали найти ближайшее помещение, предназначенное для укрытия, и оставаться там.

Представитель ВВС США подтвердил информацию об инциденте. По его словам, ни один военнослужащий, самолет или объект инфраструктуры не пострадал.

В Министерстве обороны Великобритании также заявили, что координируют действия со всеми соответствующими структурами. По информации ведомства, ситуацию уже урегулировали, а обстоятельства инцидента выясняются.

Местный депутат Ник Тимоти сообщил, что связался с представителями власти и получил подтверждение: угрозы для местных жителей нет, а инцидент исчерпан.

Sky News отмечает, что инцидент произошел на фоне усиления мер безопасности на американских военных объектах в Великобритании. В начале недели военные США переместили более десятка самолетов с авиабазы RAF Mildenhall в графстве Саффолк.

Напомним, в течение последнего года в Великобритании зафиксировали примерно 340 случаев несанкционированного появления беспилотников неподалеку от военных объектов.

Ранее в Германии начали расследование инцидента с шестью неизвестными дронами, которые заметили над объектом Бундесвера в городе Мехерних, где ремонтируют и обслуживают зенитные ракетные комплексы Patriot.

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