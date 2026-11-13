Удар по многоэтажке в Запорожье: при разборе завалов погиб спасатель

Общество
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В Запорожье во время разборки завалов на месте удара по многоэтажке, атакованной российскими оккупантами, погиб спасатель.
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В Запорожье во время разбора завалов многоэтажки, разрушенной в результате российского удара днем 13 ноября, погиб один из спасателей.

Об этом сообщает и.о. руководителя областной военной администрации Михаил Семикин.

Согласно его словам, на спасателя упала бетонная плита, в результате чего он погиб.

«Страшное известие из Запорожья. Во время разбора завалов дома, поврежденного в результате российского удара, произошла еще одна трагедия. На сотрудника спасательной службы «Кобра», работавшего на месте разрушений, упала бетонная плита. К сожалению, спасатель погиб», – написал чиновник.

По данным местных властей, всего в настоящее время известно о 50 пострадавших из-за вражеской атаки по жилому дому сегодня днем, 13 ноября, среди них – восемь детей.

Напомним, что утром 13 ноября враг нанес два удара по Запорожью, в результате чего погибли мужчина и 17-летний подросток. Еще четыре человека получили ранения, среди них 10-летний ребенок.

Впоследствии днем российские военные нанесли новый удар по жилому району Запорожья, попав по многоэтажному жилому дому в Космическом районе.

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