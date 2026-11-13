Россияне нанесли удары по Одессе: повреждены дома, есть погибшие и раненые

Российские войска утром 13 ноября нанесли удары по Одессе. В результате атаки погибли два человека, еще пятеро получили ранения. Повреждены частные жилые дома и автомобили.

Об этом сообщили в Одесской ОВА.

По данным областной администрации, в результате российских ударов по городу повреждены частные жилые дома и легковые автомобили.

Сначала сообщалось об одном погибшем и пятерых пострадавших, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Впоследствии в ОВА уточнили, что количество погибших возросло до двух человек. Еще пятерых пострадавших госпитализировали.

На местах ударов работают спасатели и все соответствующие службы. Идет ликвидация последствий российской атаки.

Напомним, российские войска в ночь на 13 ноября выпустили по Украине 117 ударных беспилотников разных типов. Силы ПВО обезвредили большинство вражеских воздушных целей.

В частности, ночью россияне атаковали Винницу и Киев беспилотниками. В Виннице пострадали две женщины, загорелся жилой дом, повреждены частные дома и детский сад. В столице обломки дрона вызвали пожар в здании медицинского учреждения.

Кроме того, этой ночью под ударом также оказался многоэтажный дом в городе Ровно. Там ранения получили шесть человек, двое из них – дети.

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