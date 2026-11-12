Россияне атаковали рейсовый автобус в Запорожской области, ранены гражданские

Национальная безопасность
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Войска рф в четверг, 12 ноября, атаковали беспилотником рейсовый пассажирский автобус в Запорожском районе.
Фото: t.me/zoda_gov_ua

Российские оккупационные войска в четверг, 12 ноября, атаковали беспилотником рейсовый пассажирский автобус в Запорожском районе.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

В результате удара ранения получили три женщины, одна из которых находится в тяжелом состоянии.

По словам Семикина, на момент атаки в автобусе находились около 12–15 пассажиров. Одна из пострадавших была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Напомним, что армия российской федерации утром 12 ноября атаковала Киев реактивными дронами. В результате попадания БПЛА произошел пожар в многоэтажке в Соломенском районе. Есть жертва и пострадавшие.

Также сообщалось, что в ночь на 12 ноября россия атаковала Украину баллистическими ракетами, ракетами Циркон и 123 дронами, в том числе 73 реактивными. ПВО обезвредила 5 Бандеролей и 89 БПЛА.

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