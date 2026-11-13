САП и НАБУ завершили следствие по делу о коррупции в Верховном Суде с участием Князева

НАБУ и САП завершили досудебное расследование в отношении трех действующих судей и одного судьи в отставке Верховного Суда, которых подозревают в получении неправомерной выгоды за решение по делу владельца группы «Финансы и кредит» Константина Жеваго.

Об этом сообщают пресс-службы антикоррупционных органов.

8 июня 2026, 15:53 Экс-глава Верховного суда Князев получил пять лет заключения и пошел на сделку Высший антикоррупционный суд утвердил сделку о признании виновности с бывшим главой ВСУ Всеволодом Князевым – ему назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как отмечается, по состоянию на 13 ноября по поручению прокурора САП детективы НАБУ открыли материалы дела стороне защиты для ознакомления.

«Прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении трех действующих судей и одного судьи в отставке Верховного Суда, которых подозревают в получении неправомерной выгоды за принятие решения в интересах владельца группы «Финансы и кредит», – говорится в заявлении.

В рамках дела бывшего главы ВСУ Всеволода Князева о взятке подозреваемыми являются трое действующих судей – Игорь Железный, Ирина Григорьева и Жанна Еленина, а также судья в отставке Александр Прокопенко. По версии следствия, они получили неправомерную выгоду за принятие решения в интересах бизнесмена Жеваго.

Установлено, что в 2002 году украинский бизнесмен приобрел 40,19% акций горно-обогатительного комбината у четырех компаний. Через 18 лет бывшие акционеры обратились в хозяйственный суд с иском, чтобы признать договор купли-продажи ценных бумаг недействительным и вернуть себе акции комбината. Однако суд отказал в удовлетворении требований. В 2022 году апелляционный суд отменил решение первой инстанции и признал недействительным договор купли-продажи ценных бумаг.

«Чтобы не допустить потерю акций, в начале марта 2023 года бизнесмен вступил в сговор с адвокатом бэк-офиса в Верховном Суде. В течение марта – апреля 2023 года бизнесмен при пособничестве другого адвоката и ряда неустановленных лиц передал адвокату 2,7 млн долл. США. 19 апреля 2023 года Верховный Суд принял решение в пользу бизнесмена. После чего в мае 2023 года 1,8 млн долл. США были распределены между Председателем и судьями Верховного Суда», – говорится в сообщении.

Напомним, 8 июня Высший антикоррупционный суд (ВАКС) утвердил соглашение о признании виновности между прокурором САП и бывшим главой Верховного Суда Всеволодом Князевым по делу о получении 1,8 млн долларов неправомерной выгоды. Он получил пять лет заключения.

В 2022 году апелляционный суд отменил решение первой инстанции и признал недействительным договор купли-продажи ценных бумаг. Чтобы не допустить потерю акций, в начале марта 2023 года Жеваго вступил в сговор с адвокатом Олегом Горецким, имевшим связи с судьями Верховного суда.

По данным САП, в настоящее время обвинительный акт в отношении бизнесмена в июне был направлен в ВАКС для рассмотрения по существу.

При этом благодаря показаниям Князева были разоблачены трое действующих судей Верховного суда и один судья в отставке в рамках дела о получении неправомерной выгоды. Речь идет о судьях Григорьевой, Елениной, Железном и судье в отставке Прокопенко, которым впоследствии сообщили о подозрении, а ВАКС определил залог.

Ранее ВАКС применил меру пресечения в виде залога размером 900 тысяч гривен к экс-судье Прокопенко. На него также возложили следующие обязанности: прибывать по вызову; сообщать об изменении места жительства и работы; воздерживаться от общения со свидетелями и сдать на хранение загранпаспорта.

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