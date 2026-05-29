ВАКС определил залог судье Верховного суда в отставке

Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения в виде залога в размере 900 000 грн к судье Верховного суда в отставке Александру Прокопенко в рамках дела бывшего председателя ВС Всеволода Князева о взятке.

Такое решение 29 мая принял следственный судья ВАКС Андрей Бицюк, сообщает «Слово и дело».

Также он обязан: прибывать по вызову; сообщать об изменении места жительства и работы; воздерживаться от общения со свидетелями и сдать на хранение загранпаспорта.

Ранее НАБУ и САП сообщили о подозрении трем действующим судьям Верховного суда и одному судье в отставке в рамках дела экс-руководителя ВС Всеволода Князева. Речь идет о судьях Ирине Григорьеве, Жанне Елениной, Игоре Железном и судье в отставке Александре Прокопенко.

Напомним, ВАКС приступил к рассмотрению дела судьи Верховного суда Всеволода Князева. По версии обвинения, Князев получил 1,8 млн долларов неправомерной выгоды из-за посредника-адвоката Олега Горецкого. Саму же неправомерную выгоду передал украинский олигарх Константин Жеваго за принятие Верховным судом решения в его пользу по поводу покупки им 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината.

В 2022 году апелляционный суд отменил решение первой инстанции и признал недействительным договор купли-продажи ценных бумаг. Чтобы не допустить потерю акций, в начале марта 2023 года Жеваго вступил в сговор с адвокатом Горецким, имевшим связи с судьями Верховного суда.

