В 12 областях зафиксировали обесточивания в результате новых ударов по энергообъектам

По состоянию на утро пятницы, 13 ноября, в результате российских атак на объекты энергетической инфраструктуры часть потребителей в 12 областях осталась без электроснабжения.

Об этом сообщают пресс-службы Укрэнерго и Минэнерго, а также премьер-министр Сергей Корецкий.

5 ноября 2026, 09:03 ГАВ, СГАВ, ГПО: что означают разные виды отключений электроэнергии В ряде областей Украины начали действовать ГАВ и СГАВ на фоне ударов россии и похолодания. «Слово и дело» объясняет разные виды отключений электроэнергии и когда их вводят.

«В течение последних суток враг продолжал атаковать объекты энергетической инфраструктуры. Из-за последствий вражеских ударов есть обесточивание потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях», – говорится в сообщении.

Отмечается, что энергетики работают над восстановлением поврежденного оборудования, чтобы как можно быстрее вернуть свет. В настоящее время аварийно-восстановительные работы проводят везде, где это позволяет ситуация с безопасностью.

При этом вследствие повреждения энергетического оборудования до конца суток в большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений света для бытовых потребителей (от 1,5 до 3 очередей), а также ограничения мощности для промышленности.

«Из-за непрерывных российских атак ситуация с электроснабжением может быстро меняться в течение дня, иногда даже несколько раз в час», – отметили в Минэнерго.

В то же время, по данным Корецкого, в ночь на 13 ноября россия в очередной раз атаковала энергетику, главной целью врага были высоковольтные подстанции. Повреждения и разрушения зафиксированы в девяти областях.

Напомним, в ночь на прошлые сутки, 12 ноября, российские оккупационные войска также нанесли многочисленные удары по объектам энергетической инфраструктуры и генерации.

Согласно результатам социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело», 23% украинцев хотели бы временно переехать на зиму туда, где более стабильная ситуация с электроснабжением и отоплением, однако не имеют для этого средств или доступных вариантов жилья.

Также сообщалось, что в городах Украины будут разворачивать мобильные пункты помощи, если света не будет более суток.

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