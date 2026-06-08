Экс-глава Верховного суда Князев получил пять лет заключения и пошел на сделку

Политика
Читати українською
Высший антикоррупционный суд утвердил сделку о признании виновности с бывшим главой ВСУ Всеволодом Князевым – ему назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
фото: УНИАН

В понедельник, 8 июня, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) утвердил соглашение о признании виновности между прокурором САП и бывшим председателем Верховного Суда Всеволодом Князевым по делу о получении 1,8 млн долларов неправомерной выгоды.

Об этом сообщает Специальная антикоррупционная прокуратура.

«Обвиняемый полностью признал свою вину в инкриминируемом ему преступлении, согласился дать обличительные показания на соучастников и получить реальный срок с конфискацией имущества», – говорится в сообщении САП.

При этом благодаря показаниям Князева были разоблачены трое действующих судей Верховного суда и один судья в отставке в рамках дела о получении неправомерной выгоды. Речь идет о судьях Ирине Григорьевой, Жанне Елениной, Игоре Железном и судье в отставке Александре Прокопенко, которым недавно сообщили о подозрении, а ВАКС определил залог.

Как отмечается, суд огласил приговор Князеву, признав его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины, и назначив наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В частности, речь идет о:

  • конфискации квартиры и дома;
  • конфискации более 200 тысяч долларов США личных сбережений;
  • спецконфискации 1 248 700 долларов США, которые были предметом неправомерной выгоды.

Кроме этого, суд лишил Князева права занимать должности в судебных и правоохранительных органах сроком на три года.

Также по согласию сторон осужденный должен направить в фонд «Вернись живым» 1,1 млн грн.

Новость дополняется...

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
НАБУ САП Взятка Верховный Суд ВАКС Судья Приговор Высший антикоррупционный суд Всеволод Князев
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Каждый второй украинец не проголосует за политика, который не выполнил обещаний – соцопрос
Экс-глава Верховного суда Князев получил пять лет заключения и пошел на сделку
Стало известно, сколько украинцев вообще не слышали о Плане победы и Плане стойкости Зеленского
Суд возобновил слушание дела мобилизованного судьи с Киевщины
Зеленский и МИД поздравили Пашиняна с победой на парламентских выборах в Армении
ЕС может выделить Украине дополнительные 6,6 млрд евро, которые ранее блокировала Венгрия
В Еврокомиссии спрогнозировали, когда завершат работу над 21-м пакетом санкций против рф
Будущее Украины через 10 лет: три четверти граждан считают себя ответственными за судьбу страны
Россияне атаковали энергообъекты на Днепропетровщине, без света более 30 тысяч семей
Стало известно, сколько украинских предприятий уже присоединилось к частной ПВО
Больше новостей