Экс-глава Верховного суда Князев получил пять лет заключения и пошел на сделку

В понедельник, 8 июня, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) утвердил соглашение о признании виновности между прокурором САП и бывшим председателем Верховного Суда Всеволодом Князевым по делу о получении 1,8 млн долларов неправомерной выгоды.

Об этом сообщает Специальная антикоррупционная прокуратура.

«Обвиняемый полностью признал свою вину в инкриминируемом ему преступлении, согласился дать обличительные показания на соучастников и получить реальный срок с конфискацией имущества», – говорится в сообщении САП.

При этом благодаря показаниям Князева были разоблачены трое действующих судей Верховного суда и один судья в отставке в рамках дела о получении неправомерной выгоды. Речь идет о судьях Ирине Григорьевой, Жанне Елениной, Игоре Железном и судье в отставке Александре Прокопенко, которым недавно сообщили о подозрении, а ВАКС определил залог.

Как отмечается, суд огласил приговор Князеву, признав его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины, и назначив наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В частности, речь идет о:

конфискации квартиры и дома;

конфискации более 200 тысяч долларов США личных сбережений;

спецконфискации 1 248 700 долларов США, которые были предметом неправомерной выгоды.

Кроме этого, суд лишил Князева права занимать должности в судебных и правоохранительных органах сроком на три года.

Также по согласию сторон осужденный должен направить в фонд «Вернись живым» 1,1 млн грн.

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